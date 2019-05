Официальные Коктейли со вкусом Бали в Ritz-Carlton

Кадек Прамана Rujak Pelalah Cocktail Кадек Прамана работает со страстью The Beach Grill Ritz-Carlton Бали

Предоставить разнообразные впечатления от ресторанов и баров в красивых местах курорта - является важным аспектом для создания незабываемого отдыха в Ritz-Carlton н Бали” — Карим Таяч

DENPASAR, BALI, INDONESIA, May 7, 2019 /EINPresswire.com/ -- Изначально смешивание местных ингредиентов для создания нового тропического вкуса коктейлей у И Кадек Прамана Путра, отмеченного наградами миксолога в Ritz-Carlton Бали, было просто хобби, но в дальнейшем переросло в настоящую страсть. Его единственное желание – это поразить гостей со всего мира своими уникальными коктейльными шедеврами. Исключительное чутье на ароматы принесло ему первое место в конкурсе ABI Bali Mixology в 2016 году, и он вошел в топ-5 лучших бартендеров в ряде международных соревнований, включая авторитетный конкурс Diageo World Class Bartender в 2014 и 2015 годах. Его мастерство, утонченность и бесконечно хороший вкус снискали ему уважение среди коллег, и его часто приглашают выступать в качестве судьи на соревнованиях по миксологии в Индонезии.

«За каждым коктейлем стоит своя история. Мой любимый фирменный коктейль – «Rujak Pelalah», который я приготовил на конкурсе Diageo World Class Competition,", - говорит Кадек. Его идея заключалась в том, чтобы создать необыкновенный вкус знаменитого индонезийского сладко-пряного фруктового салата "Руджак" в освежающем коктейле. Для этого он приготовил домашний пряный сироп, который смешал с бурбоном, клюквенным соком, лимонным соком, тамарилло и хреном. И увенчал свое очаровательное творение тропической птицей, вырезанной из ананаса, сидящей на краю бокала с коктейлем.

«Предоставить разнообразные впечатления от ресторанов и баров в красивых местах курорта - является важным аспектом для создания незабываемого отдыха в Ritz-Carlton н Бали. Исключительное обслуживание также имеет решающее значение, и мы гордимся тем, что подбираем только самых талантливых людей, тех, кто привносит что-то уникальное и страстное на курорт, чтобы мы могли выйти за рамки обычного в царство необыкновенного», - говорит генеральный директор Карим Таяч.

Роскошный пляжный курорт с девизом «Леди и Джентльмены», обслуживающий Леди и Джентльменов, славится своей высокой культурой обслуживания и привлечением тех, кто может качественно работать в сфере гостеприимства. Курорт гордится созданием рабочей атмосферы, где ценится разнообразие, то место, где люди могут реализовать свои устремления. Миксолог И Кадек Прамана Путра является этому лучшим примером.



«Rujah Pelala», приготовленный Кадеком, а также другие, вдохновленные островом шедевры, можно попробовать в Ritz-Carlton Бали в удостоенном наград балийском ресторане The Beach Grill, который ежедневно открыт с 12:00 до 23:00 для гостей отеля и сторонних посетителей.

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Wechatid: ritzcarlton.com

