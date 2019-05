来自丽思卡尔顿酒店巴厘风情的国际鸡尾酒

Kadek Pramana Rujak Pelalah Cocktail Kadek Pramana充满激情地工作 The Beach Grill 巴厘岛丽思卡尔顿酒店

DENPASAR, BALI, INDONESIA, May 7, 2019 /EINPresswire.com/ -- 屡获殊荣的巴厘丽思卡尔顿酒店调酒师Kadek Pramana Putra起先钟情于融合当地食材打造新鲜热带风情的鸡尾酒,随后此热爱成为了对追求生活的热情,并热衷向来自世界各地的客人呈现其独特调制的鸡尾酒。无与伦比的口味使其在2016年巴厘Abi鸡尾酒调制比赛中荣获第一名的佳绩,并且在多项国际比赛中排名前五,包括获得著名Diageo世界级2014年和2015年度调酒师的称誉。Kadek精湛的调技和精致的余味赢得了同行人的尊重,也经常被邀请担任印尼调酒比赛的评委。

“每杯鸡尾酒的背后总有一个故事。我最钟爱的招牌鸡尾酒是在世界级Diageo比赛中调制的“辣味水果情Rujak Pelalah”,”Kadek说道。他的理念是采用著名印尼甜辣水果沙拉“rujak”所带来的非凡美味来打造一款清爽的鸡尾酒。为此,他使用自制香料糖浆,与波本威士忌,酸味果蔓汁,柠檬汁,番茄和辣根混合,并用菠萝雕刻的热带小鸟附在杯缘来成就此诱人之作。

“在度假酒店内各处美丽的场所提供一系列富有灵感的餐饮和酒吧体验,也是在巴厘岛丽思卡尔顿酒店打造难忘假期的重要环节。卓越的服务也至关重要,因此我们只选用最有才华的人士来为度假酒店带来独一无二且富有风情的一些东西;尽我们所能来超越平凡,来赢取不非凡,“总经理Karim Tayach说道。

海滨度假酒店引以为豪的“淑女绅士为淑女绅士服务”的座右铭,以其历来专业的服务文化吸引着各酒店领域顶级人士而闻名。度假酒店以营造一份重视多元化的工作环境而自豪,也是每位人士成就自我的期望之地。调酒师I Kadek Pramana Putra就是一个典范。

如需品尝Kadek调制的“辣味水果情Rujak Pelalah”鸡尾酒和其他含本地香料的风味鸡尾酒,可在巴厘岛屡获殊荣的“海边烧烤 The Beach Grill ”餐厅享用; 餐厅营业时间为每日中午12点至晚上11点;欢迎来自酒店外的客人也前来享用。

如需预订餐位,请致电+62 361 849 8988或发送电子邮件至rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com与餐厅预订部联系。

关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿,拥有戏剧化的悬崖景观;奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的巴厘岛最佳别墅,尽显现代巴厘岛式的奢华,并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部(Ritz-Carlton Club®),其还拥有六个时尚的餐饮场所;一个放纵,带异国情调,并受海洋风情激发的水疗中心;以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼,其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地,豪华的会议空间,以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作,娱乐还是寻求浪漫,巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook,Instagram,Twitter,Youtube,LinkedIn,ritzcarltonbali上关注我们。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店调酒师日志

