ザ・リッツ・カールトン バリでバリの風味を感じるカクテルを堪能

リゾート内の美しいロケーションで様々なレストランやバーをご用意することは、ザ・リッツ・カールトン バリを訪れるゲストに思い出深いひとときを提供するために最も大切な要素です” — カリム・タヤック

DENPASAR, BALI, INDONESIA, May 7, 2019 /EINPresswire.com/ -- 地元の食材をブレンドして、まったく新しいトロピカルテイストを作り上げる。そんな趣味が、現在は生きがいになっているイ・カデ・プラマナ・プトラは、ザ・リッツ・カールトン バリで受賞実績を誇るミクソロジスト。世界中から訪れるゲストが、彼のオリジナルカクテルに魅了されています。フレーバーについて彼のもつ類まれなる才能は、2016年度アビ・バリ・ミクソロジーコンペティションで1位を獲得したことで証明されています。また数々の国際コンペティションでもトップ5に選出、ディアジオ・ワールドクラス・バーテンダー・オブ・ザ・イヤーでは2014年と2015年の2年連続受賞に輝いています。彼の技術や洗練されたスタイルが作り上げる上質な味わいは業界内でも認められており、インドネシア国内で開かれるミクソロジーコンペティションでは、審査員として招かれています。

「どんなカクテルにも誕生にまつわる裏話があります。私が一番気に入っているシグネチャーカクテルはルジャック・プララ、これはディアジオ・ワールドクラス・コンペの出品作です」とカデ。新たなカクテル作りにカデが考えたのは、インドネシアで親しまれているスパイシーな甘辛フルーツサラダ「ルジャック」の風味を盛り込んだカクテルでした。それには、まず必要なシロップ作りから。バーボンとクランベリージュース、レモン汁、タマリロ、ホースラディッシュをブレンドして自家製スパイスシロップを作り上げました。そうして完成した独創的なカクテルに、パイナップルをカービングして作った南国の鳥を飾って仕上げたのです。

「リゾート内の美しいロケーションで様々なレストランやバーをご用意することは、ザ・リッツ・カールトン バリを訪れるゲストに思い出深いひとときを提供するために最も大切な要素です。上質のサービスはもちろんのことですが、リゾートでは才能豊かな人材を発掘することにも力を注いでいます。とりわけ、その才能や情熱をリゾートのために生かしてくれるスタッフの存在は、リゾートにとって無くてはならない存在でする」とカリム・タヤック総支配人。



紳士淑女に仕える紳士淑女をモットーにするラグジュアリービーチリゾートは、上質なサービスで知られると同時に、ホスピタリティ業界における優秀な人材からも注目されています。リゾートでは多様性を大切にした職場作り、従業員ひとりひとりが仕事に充実感をもつことができる職場を目指して日々邁進しています。ミクソロジストのイ・カデ・プラナマ・プトラは、リゾートが求める理想のスタッフ像だといえるでしょう。

カデのルジャック・プララをはじめ、スパイスアイランドの豊かな風味を取り入れた多彩なオリジナルカクテルは、ザ・リッツ・カールトン バリ内で受賞実績を誇るThe Beach Grill レストランにて、毎日12:00pmより11:00pmまでご用意しています。ご宿泊ゲストはもとより、ビジターの方々も是非お楽しみください。

テーブルのご予約についてはレストラン予約部までお電話 +62 361 849 8988 もしくはEメール rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com.にてお気軽にご連絡ください。

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、グーグル+、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています。

ザ・リッツ・カールトン バリでミクソロジストに挑戦

