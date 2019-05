Internationale Cocktails mit einem Hauch Bali im The Ritz-Carlton

Kadek Pramana Rujak Pelalah Cocktail Kadek Pramana arbeitet mit Leidenschaft The Beach Grill ザ・リッツ・カールトン バリ

DENPASAR, BALI, INDONESIA, May 7, 2019 /EINPresswire.com/ -- Für I Kadek Pramana Putra begann die Mischung lokaler Zutaten zu einem frischen, neuen tropischen Geschmack als Hobby, entwickelte sich jedoch zu einer Leidenschaft. Heute ist der preisgekrönte Mixologe im The Ritz-Carlton, Bali. Er liebt es, Gäste aus aller Welt mit seinen einzigartigen Cocktail-Kreationen zu begeistern. Mit einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis gewann er 2016 bei der Abi Bali Mixology Competition den ersten Platz. Bei einer Reihe von internationalen Wettbewerben - wie dem renommierten Award der Diageo World Class Bartender 2014 und 2015 kam er unter die Top 5. Sein Können, seine Finesse und sein überaus guter Geschmack haben ihm den Respekt seiner Kollegen eingebracht, weswegen er nun auch bei vielen Mixology-Wettbewerben in Indonesien selbst in der Jury sitzt.

"Hinter jedem einzelnen Cocktail steckt eine Geschichte. Meine Lieblingskreation ist der Rujak Pelalah, den ich bei der Diageo World Class Competition präsentiert habe", so Kadek. Seine Idee war es, den außergewöhnlichen Geschmack des berühmten süßen und würzigen Obstsalats Indonesiens, genannt “Rujak” herauszuholen und daraus einen erfrischenden Cocktail zu kreieren. Dabei entstand ein aus hausgemachten Gewürzsirup, mit Bourbon, Cranberrysaft, Zitronensaft, Tamarillo und Meerrettich verfeinert ein legendärer Cocktail.

„Das besondere Angebot verschiedener Restaurants und Bars mit wunderschönen Ambiente rund um das Resort, trägt maßgeblich für ein unvergessliches Urlaubserlebnis im The Ritz-Carlton, Bali bei. Außergewöhnlicher Service ist von entscheidender Bedeutung, und wir sind stolz auf unsere talentierten Mitarbeiter, die dem Resort und seinen Gästen etwas Einzigartiges und Leidenschaftliches bieten, damit wir einen perfekten Urlaub garantieren können “, so General Manager Karim Tayach



Das luxuriöse Strandresort ist bekannt für sein Motto "Von Damen und Herren und für Damen und Herren”. Es steht für eine starke Servicekultur und für die Anziehungskraft derjenigen, die an der Spitze ihrer jeweiligen Hospitality-Bereiche stehen. Das Resort ist stolz darauf, ein Arbeitsumfeld zu fördern, das Vielfalt wertschätzt, ein Ort, an dem Einzelpersonen ihre Ziele erreichen können. Der Mixologe I Kadek Pramana Putra ist dafür eines der besten Beispiele.

Kadeks Rujah Pelalah und andere lokal inspirierte Gerichte, die den Geschmack der Insel einfangen, können Sie im preisgekrönten Restaurant The Beach Grill Restaurant im The Ritz Carlton, Bali täglich von 12.00 bis 23.00 Uhr täglich probieren.

Um einen Tisch zu reservieren, wenden Sie sich bitte an das Reservierungs-Team des Restaurants unter +62 361 849 8988 oder per E-Mail unter rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com.

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 besten villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, wechatid:ritzcarltonbali



Das The Ritz-Carlton, Bali Mixologen Journal

