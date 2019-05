Fünf Gründe, auf Bali zu heiraten

Majestic Chapel Hochzeit am Strand Senses Lawn Eleganter Ballsaal Machen Sie Ihre Traumhochzeit wahr

Wie auch immer Ihre Traumhochzeit aussieht, sie können Sie auf Bali in die Realität umsetzen” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, May 7, 2019 /EINPresswire.com/ -- Für diejenigen, die von einer zauberhaften Hochzeit in einem tropischen Paradies träumen, ist Bali mit seinen Palmen gesäumten Stränden, atemberaubenden Veranstaltungsorten, erstklassigem Service und seiner faszinierender Kultur das ideale Reiseziel. Das The Ritz-Carlton Bali ist ein luxuriöses Strandresort und ein renommierter Ort für Hochzeiten und bietet jedem Paar mindestens 5 Gründe, auf der Insel der Götter zu heiraten.

Diejenigen, die ihre tropische Hochzeit im modernem Stil und Glamour bevorzugen, ist die klimatisierte Hochzeitskapelle mit dem beeindruckenden Panorama des Meeres und einer atemberaubenden Küstenlandschaft die perfekte Wahl. Die The Ritz-Carlton, Bail's, Majestic Chapel erhebt sich mit voll verglasten Wänden die eine beeindruckende Aussicht auf das glitzernde Meer und den weißen Sandstrand freigeben. Die Kapelle kann sich auch in eine intime Empfangshalle mit Kerzenlicht für bis zu 40 Personen verwandeln.

Die malerischen weißen Sandstrände Nusa Duas sind für alle diejenigen, die von einer Hochzeit am Strand träumen. Ob eine private Zeremonie Barfuß zu zweit oder eine entspannte Feier im engen Kreis der Familie und Freunden - Strandhochzeiten sind ideal bei Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Der weiße Sandstrand des The Ritz-Carlton, Bali bietet eine malerische Kulisse für eine Traumhochzeit und schafft ein idyllisches Ambiente für Hochzeitsfotos.

Bali ist bekannt für seine wunderschönen Gärten mit gepflegten Rasenflächen, die von tropischen Palmen und Farnen gesäumt sind. Das The Ritz-Carlton, Bali, bietet eine große Auswahl an verzauberten Gärten, wie dem Cliff und Senses Lawn, die auch für Empfänge genutzt werden können und eine ideale Wahl für größere Hochzeitsfeiern sind. Für diejenigen, die sich für eine Cliff-Top-Villa oder Sky-Villa-Hochzeit entscheiden, sind absolute Privatsphäre und Luxus garantiert. Für Große Feierlichkeiten bietet der Ballsaal die perfekte Wahl.

Bali’s faszinierende Kultur verbindet exotisches Inselleben mit kunstvollen Facetten der Hindu-Religion. Hochzeiten auf Bali sind oft von traditionellen balinesischen Zeremonien und lebhafter Rituale inspiriert, wodurch faszinierende Hochzeitsfotos entstehen. Hochzeitsangebote im The Ritz-Carlton umfassen einen Brautzug mit balinesischen Blumenmädchen in Tracht gekleidet und Schirmjungen, die weiße Sonnenschirme tragen. Sie können auch Ihre Hochzeit oder Empfang individuell an die Kultur der Insel anpassen und mit traditionellen Tanzaufführungen und Dekorationen bis hin zur balinesischen Küche vervollständigen.

Ein Schlüsselelement für eine perfekte Hochzeit ist die bis ins Details geplante Organisation. Einer der größten Benefits einer Hochzeit auf Bali ist die Möglichkeit, hochqualifizierte Hochzeits- und Veranstaltungsplaner zu engagieren. Das The Ritz-Carlton, Bali garantiert Veranstaltungen an die Sie sich ein Leben lang erinnern werden und verfügt über ein engagiertes Team erfahrener Hochzeits- und Veranstaltungsspezialisten, die sich freuen, mit Paaren zusammenzuarbeiten..

„Einige Menschen träumen davon, bei Sonnenuntergang am Strand das Gelübde auszutauschen, andere von einer Hochzeit in einer Kapelle und einem eleganten Empfang in einem Ballsaal für bis zu 200 Gäste und einem Garten, auf einer Klippe gelegen mit bis zu 700 Gästen. Wie auch immer Ihre Traumhochzeit aussieht, sie können Sie auf Bali in die Realität umsetzen“, so Karim Tayach, General Manager des The Ritz-Carlton, Bali.

Für weitere Informationen oder zur Buchung Ihrer Traumhochzeit wenden Sie sich bitte an rcswgccs@ritzcarlton.com oder telefonisch unter +62 361 849 8988. Besuchen Sie unsere Website unter www.ritzcarltonbali.com.

# # #

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 besten villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, wechatid:ritzcarltonbali



Traumhochzeit im The Ritz-Carlton, Bali

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.