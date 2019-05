발리에서 결혼해야 하는 5가지 이유

장엄한 예배당 해변 결혼식 감각의 잔디 우아한 볼룸 당신의 꿈을 현실로 만들어라.

DENPASAR, BALI, INDONESIA, May 2, 2019 /EINPresswire.com/ -- 트로피칼 파라다이스에서 마법같은 결혼식을 꿈꾸는분에게 발리는 야자수가 즐비한 해변, 아름다운 장소, 뛰어난 서비스 그리고 매혹적인 문화 등으로 완벽한 선택지가 될 수 있습니다. 호화로운 해변의 휴양지이자 유명한 결혼식 장소인 신들의 섬 발리에서 결혼을 해야하는 5가지 이유를 리츠칼튼 발리가 제시합니다.

현대적인 스타일의 매력이 가득한 트로피컬 웨딩을 꿈꾸는 사람은 인상적인 해양의 파노라마와 아름다운 해안의 절경 속에서 시원한 에어컨이 설치되어 있는 웨딩채플을 선택하여 식을 올릴 수 있습니다. 눈부신 백사장에 위치한 리츠칼튼 발리의 마제스틱 채플은 전체 유리로 설계되어 있기 때문에 반짝이는 사파이어 바다의 인상적인 풍경을 탁 트인 창을 통해 볼 수 있으며 최대 40명까지 함께 초를 켜고 오붓한 식사를 즐길 수 있습니다.

누사두아의 그림 같은 백사장은 더위를 식혀줄 잔잔한 바닷바람과 함께 해변 결혼식을 꿈꾸는 사람을 불러옵니다. 두 사람만을 위한 프라이빗한 맨발 결혼식이든 가장 가까운 사람들인 가족과 친구들만 함께하는 편안한 결혼식이든 해돋이와 해질녘에 이상적인 해변 결혼식을 하실 수 있습니다. 리츠칼튼 발리의 아름다운 백사장은 환상적인 결혼식 풍경에서 웨딩 사진을 위한 목가적인 배경으로 바로 이어질 수도 있습니다.

발리는 정갈하게 손질된 잔디밭과 무성한 잎의 야자나무가 있는 아름다운 정원으로 유명합니다. 리츠칼튼 발리는 이러한 명성에 걸맞는 클리프 가든과 센시즈 가든을 포함한 다양하고 매력적인 야외 장소들을 보유하고 있으며, 이곳은 리셉션과 대 규모 웨딩 파티 장소 등으로 사용 가능합니다. 클리프 탑 빌라 혹은 스카이빌라에서의 결혼식은 완벽한 프라이버시와 최상의 럭셔리함을 보장받을 수 있으며, 화려하고 성대한 결혼식을 원하는 분들에게는 우아한 그랜드 볼룸에서의 웨딩 또한 가능합니다.

발리의 매력적인 문화는 이국적인 섬 생활과 힌두교의 정교한 화려한 행사를 결합한 것에서 비롯됩니다. 그렇기 때문에 발리의 결혼식은 종종 전통적인 발리 의식과 활기찬 의식들의 일부를 반영하는데 이는 기억에 깊이 남을 것이며, 매혹적인 결혼사진을 만들어 드릴 것입니다. 리츠칼튼 웨딩 패키지에는 전통적인 의상을 입은 발리의 플라워걸과 하얀 파라솔을 들고 있는 엄브렐라 보이와 함께 한 신부행진도 포함되어 있습니다. 또한 투숙객은 전통 춤 공연과 장식에서부터 발리 요리까지 발리의 문화가 반영된 결혼식과 리셉션을 맞춤 설계 할 수 있습니다.

완벽한 결혼식을 올리기 위한 핵심적인 요소는 효과적인 구성이라 할 수 있는데, 그를 위한 결혼식의 장소를 발리로 선택해야 하는 매력적인 포인트 중 하나는 고도로 숙련된 웨딩플래너가 결혼식을 도와준다는 것입니다. 평생 단 한번의 특별한 추억으로 남아야 한다는 점을 잘 인지하고 있는 리츠칼튼 발리는 경험 많은 웨딩플래너로 구성된 전담 팀이 준비돼 있으며, 이들은 기꺼이 부부들과 함께 단 한번뿐인 결혼식을 기획하게 됩니다.

“해질무렵의 해변에서 맨발의 결혼 서약을 주고 받는 꿈을 꾸는 사람도 있고, 200명까지 손님을 맞을 수 있는 정교한 채플 결혼식 및 우아한 피로연, 700명의 손님을 수용할 수 있는 절벽 잔디밭을 마음을 두고 있는 사람도 있습니다. 꿈의 결혼식이 무엇이든 발리에서는 현실화할 수 있습니다” 라고 리츠칼튼 발리의 총지배인 Karim Tayach이 말했습니다.

꿈 같은 결혼식에 대한 자세한 정보를 얻고 싶으신 분들 및 예약을 위해서는 rcswgccs@ritzcarlton.com혹은 +62 631 849 8988 로 연락주시거나 웹사이트 www.ritzcarltonbali.com 를 방문해 주세요.

리츠칼튼 발리에 대하여

아름다운 해변과 절벽 위에 위치하고 있는 리츠칼튼 발리는 우아한 열대지방의 분위기를 느낄 수 있는 럭셔리 리조트입니다. 인도양의 에메랄드 푸른 빛 바다의 조용한 전망을 자랑하는 리츠칼튼 발리는 279개의 스위트 룸과 발리 최고의 빌라로 손꼽히는 만큼 34개의 넓은 빌라로 구성되어 있어, 현대적인 발리의 고급스러움을 느끼실 수 있습니다. 해변을 바라보는 리츠칼튼 클럽, 6개의 세련된 식사 장소, 이국적인 해양 스타일의 스파, 그리고 모든 연령의 어린이들이 즐길 수 있는 다양한 활동들을 제공하는 리츠 키즈 클럽이 있습니다. 아름다운 해변가에 위치한 웨딩 채플은 완벽한 결혼식을 위해 자연 친화적인 환경을 조성하며, 다양한 야외 행사 장소와 화려한 이벤트공간은 발리에서의 축하행사와 결혼 피로연 등을 위한 완벽한 장소입니다. 잘 정돈 된 회의장, 럭셔리한 미팅 공간, 맞춤형 패키지 및 숙련된 이벤트 주최자들이 발리에서 MICE 관광 행사를 기획 하시는 분들께 매력적으로 다가갈 것입니다. 비즈니스, 휴양, 로맨스와 같이 어떠한 여행에도 리츠칼튼 발리는 인생에서 항상 기억에 남을수 있는 소중한 순간들을 만들어 드립니다. 페이스북(Facebook), 인스타그램 (Instagram), 트위터 (Twitter), 유튜브(Youtube), 링크드인(LinkedIn), 구글플러스 (Google+), 위챗(wechatid:ritzcarltonbali) 에서 저희를 팔로우해 보세요.

