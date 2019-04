バリ島ウエディングを選ぶ５つの理由

マジェスティックチャペル ビーチウェディング センシスローン エレガントボールルーム あなたの夢の結婚式を叶えましょう

孤児院への募金活動や、恵まれない若者たちへのインターンシップ、環境保護プログラムなどを通じて、地元社会に少しでも貢献したいと感じています。またこうした支援が私たちを取り巻く地元社会において、少しずつでも前向きな変化へつながることを願っています” — カリム・タヤック

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 29, 2019 /EINPresswire.com/ -- トロピカルな雰囲気に包まれた楽園ウエディングなら、ヤシの木々に縁どられたビーチや美しい景色、極上サービス、豊かな文化など多彩な魅力にあふれたバリ島がお勧めです。ラグジュアリーなビーチフロントリゾートとしてリゾートウエディングに定評のあるザ・リッツ・カールトン バリには、幸せなおふたりの夢を叶える5つの理由があります。

コンテンポラリーでおしゃれなトロピカルウエディングには、海のパノラマや素晴らしいコーストラインが印象的な、エアコン完備のウエディングチャペルがお勧めです。ザ・リッツ・カールトン バリのマジェスティックチャペルは輝くビーチに位置しています。ガラス張りのチャペルからはキラキラとサファイヤのように美しい海の眺めが広がっています。挙式の後にはキャンドルを灯したロマンティックなレセプション会場に様変わり、40名のゲストをお迎えします。

まるで絵のように美しいヌサドゥアの白砂ビーチは、穏やかな潮風が心地よいビーチウエディングが人気です。裸足で祝うおふたりだけの挙式、ご家族や親しい友人に囲まれての気さくな挙式など、ビーチウエディングは日の出やサンセットがお勧めの時間帯です。ザ・リッツ・カールトン バリの美しい白砂ビーチは、憧れのビーチウエディングをはじめフォトセッションにも最適です。

トロピカルフラワーやヤシの木々に縁どられた緑ゆたかな美しい芝生、バリは庭園の素晴らしさでも知られています。ザ・リッツ・カールトン バリではクリフローンやセンシーズローンなど魅力的なガーデン会場をご用意、どれもが挙式だけではなくレセプションや大規模なウエディングパーティーの会場としても最適です。眼下に壮大な景色が広がるクリフトップヴィラやスカイヴィラウエディングでは、プライバシーを大切にしたラグジュアリーなひとときをお約束、盛大なお祝いにはエレガントなボールルームがぴったりです。

バリ島の魅力的な文化は、ヒンズー教の盛大な儀式と共にどれもが神秘的な魅力に包まれています。バリ島ウエディングでは伝統的なバリ式セレモニーや盛大なリチュアルがあり、きめ細やかなサービスやウエディング写真などが思い出深いひとときとなるでしょう。ザ・リッツ・カールトン バリのウエディングパッケージでは、伝統衣装に身を包んだフラワーガールや伝統な傘での演出を取り入れた新婦入場もご用意しています。またバリ舞踊や会場インテリア、バリのお食事メニューなど、バリならではの魅力あふれる演出もご希望に合わせてご手配します。

素晴らしいウエディングの成功に信頼のおけるオーガナイザーは欠かせません。バリ島ウエディングの魅力を最大限に引き出してくれるのは、経験豊かなウエディング/イベントプランナーの存在です。生涯の思い出作りをテーマに掲げるザ・リッツ・カールトン バリのウエディングスタッフは、挙式イベントのスペシャリストとしてきめ細やかに対応。新郎新婦のご要望を大切にした思い出のウエディングを演出します。

「美しいサンセットに裸足で祝うビーチウエディング、おしゃれなチャペルウエディング、200名のゲストと祝うエレガントなボールルームでのレセプション、700名のゲストを迎えるクリフローンでの盛大なレセプションなど、バリ島ウエディングではすべてのカップルの夢を美しい現実へと叶えていきます」ザ・リッツ・カールトン バリのカリム・タヤック総支配人は語ります。

ウエディングに関するお問合せやご予約については rcswgccs@ritzcarlton.com もしくはお電話 +62 361 849 8988までお気軽にご連絡ください。また公式ウェブサイトwww.ritzcarltonbali.com.も併せてご覧ください。

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、グーグル+、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています。



ザ・リッツ・カールトン バリで夢のウエディング

