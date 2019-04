Scrambler Therapy® - 3432 건의 만성 신경 병적 및 종양학 통증 분석을 포함한 과학 기사.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

ROME, ITALY, April 29, 2019 / EINPresswire.com / -- 과학 저널 "Integrative Cancer Therapies (통합적 종양 치료 요법)" 는 최근에 "게이트 제어 이론 (Gate control theory) 에서 정보의 유효 원리에 이르기까지 Scrambler Therapy, 만성 신경 병적 및 암 통증의 비 침습적 치료법" 이라는 과학 논문을 발표했습니다.이 색인 된 기사는 Scrambler Therapy® 가총 3432 가지 사례에 이르는 만성 신경 병적 및 종양 통증의 미치는 영향을 연구합니다. 이 기사에서는 Scrambler Therapy® 이론, 방법, 기술 및 임상 시험에서의 편향된 효과와 이를 최소화하는 방법을 검토합니다.이 기사는 특히 다음과 같은 경우에 유용합니다.- 장치의 특수하고 고유한 특성을 평가해야 하는 보건 당국.- 건강 보험 회사는 환자를위한 비용 면제 프로그램에 추가할 치료를 고려하는 건강 보험 회사.- 최소한의 편견으로 방법론적의 정확한 연구를 수행하고자 하는 독립적인 임상 연구자.- Scrambler Therapy®를 최대한 활용하고자하는 의사이 기사는 다음 주소에서 자유롭게 다운로드 할 수 있습니다. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1534735419845143 통합 암 치료법에 대하여Integrative Cancer Therapies (ICT) 는 과학 표집 색인 (Science Citation Index) SCOPUS, MEDLINE 에서 받아들여진 기사의 공개 검토 저널이며 COPE의 회원입니다.델타 국제 서비스 및 물류 (DIS&L) 정보DIS&L은 Scrambler Therapy® Technology (국제 특허) 의 세계적 개발 및 전 세계적 의료 기기 유통 업체 선정을 위해 창설 된 기관입니다. DIS & L은 자사의 법률 회사를 통해 국제적 독점 계약을 체결하고 사용 방법 교육 및 기타 물류 요구 사항에 대한 유지 보수 및 배급자 지원을 제공할 수있는 유일한 회사입니다.추가 정보를 얻으려면: https://www.st-team.eu Scrambler Therapy® (스크램블러 테라피) 기술 정보Scrambler Therapy® 과학 연구 및 개발 기술은 지적 재산권의 유일한 소유자인 Giuseppe Marineo 교수가 이탈리아에서 개발했습니다. 공식 "Scrambler Therapy®" 과학 및 임상 정보 웹 사이트는 https://www.scramblertherapy.org/english.htm 에 있습니다.



