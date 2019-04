Soziales Engagement; Community Footprints im The Ritz-Carlton, Bali

Schuhe zum Schulprogramm Besuch des Altenhauses Waisenhaus besuchen Strandreinigungsaktivität Kindergarten Upgrade Programm

Wir hoffen, durch diese fortlaufende Unterstützung einen bedeutsamen Unterschied zu machen ” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 23, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali, ist für seinen herausragenden Service, sowohl für seine Gäste als auch für die lokale Gemeinschaft bekannt. Das Resort widmet sein soziales Engagement einer Reihe von Programmen, die sich positiv auf die balinesische Gemeinde Nusa Duas auswirken. Angefangen beim Sammeln für Spenden bis hin zur Unterstützung von Bildungseinrichtungen und dem Artenschutz der Schildkröten. Inspiriert vom “Community Footprints”, dem markenweiten Programm für ökologische und soziale Verantwortung, fokussiert sich das Resort auf das Wohlergehen von Kindern, die Armutsbekämpfung und die Umwelt.

„Wir sehen jede Initiative, sei es eine Spendenaktion für ein Waisenhaus, ein Praktikum für benachteiligte Jugendliche oder ein Artenschutzprogramm als Chance, positiv auf die lokale Gemeinschaft zu wirken. Wir hoffen, durch diese fortlaufende Unterstützung einen bedeutsamen Unterschied zu machen “, so General Manager Karim Tayach.

Viele der Bemühungen des Resorts werden von seinen Mitarbeitern initiiert, die sich zudem freiwillig auch für andere Zwecke, wie zum Beispiel dem Spendensammeln für Opfer von Naturkatastrophen einsetzen. Zudem zählen regelmäßige Besuche mit unterhaltsamen Aktivitäten im Yayasan Wana Seraya, einem Ort, an dem ältere Menschen leben zum Programm.

Zu den weiteren Personalinitiativen gehörten die Renovierung und Modernisierung des TK Giri Sawangan-Kindergartens, um den Kindern dort ein komfortableres Lernumfeld zu bieten. Mit dieser Aktion wurde der Schule mit mehr als 26 Millionen IDR für die Renovierung und den Ausbau geholfen. Zudem besuchen die Damen und Herren des Resorts wöchentlich das Waisenhaus Yayasan Hati Mama, um Englisch zu unterrichten, Wissen und Erfahrungen aus der Hotelbranche auszutauschen, und um die Kinder zu ermutigen, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Inzwischen wird das Programm „Erfolg für Service“ in Partnerschaft mit der Oetie Hermawan Foundation durchgeführt, in der benachteiligten Jugendlichen mit guten Noten ein Praktikum angeboten wird. Diejenigen, die als Mitarbeiter im Resort eingestellt werden, zählen oft zu den Top-Performern.

In Sachen Umweltschutz, helfen freiwillige Mitarbeiter des The Ritz-Carlton, Bali, die lokale Umgebung, einschließlich der Strände und Tempel, sauber zu halten. Zur Unterstützung des inselweiten Verbots von Einweg-Plastiktüten führte das Resort eine wiederverwendbare Stofftasche für Mitarbeiter und Gäste ein.

Resort-Gäste haben auch die Möglichkeit, mit der lokalen Gemeinschaft in Kontakt zu treten und durch eine Reihe von einzigartigen Impact-Erlebnissen, persönlich teilnehmen zu können. Zudem können Teambuilding- Aktivitäten bei Geschäftstreffen, etwas zu bewirken. Mit dem Programm „Schuhe für die Schule“ können Gäste Schuhe an Schüler spenden, deren akademischer Erfolg von Armut bedroht ist. Dieses Programm hat erfolgreich mehr als 160 Paar Schuhe an verschiedene Schulen in Bali gespendet. Sie können sich auch gemeinsam mit unsere Mitarbeitern Mangroven anpflanzen, anschließen, die für die Küstenumgebung von entscheidender Bedeutung sind. Schildkröten legen zwischen Mai und September jedes Jahr Eier an den unberührten weißen Sandstrand des Resorts. Die Jungtierschildkröten sind vielen Raubtieren ausgesetzt. Das Resort ist bestrebt, diese Tiere zu schützen, bis sie groß genug sind, um der natürlichen Umgebung des Indischen Ozeans zu trotzen. Turtle Release-Veranstaltungen bieten den Menschen die Möglichkeit, die Bedeutung des Umweltschutzes zu erfahren und sind besonders bei den jüngeren Gästen des Resorts beliebt. Helfen Sie mit, ein Leben zu retten, indem Sie aktiv an der Schildkröten-Eingliederung teilnehmen. Sie werden sich ein Leben lang an dieses Erlebnis erinnern.

Weitere Informationen zu “Communty Footprints-Initiativen” im The Ritz-Carlton, Bali erhalten Sie unter okta.viandra@ritzcarlton.com oder + (62) 361 849 8988 oder unter http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/hotel-overview/community-footprints



# # #

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 besten villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, wechatid:ritzcarltonbali



Beste Luxusvillen auf Bali

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.