Возвращение; Благотворительная программа Community Footprints в The Ritz-Carlton Бали

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 22, 2019 /EINPresswire.com/ -- Отель The Ritz-Carlton Бали славится образцовым обслуживанием, как гостей курорта, так и местного населения. Ориентированный на "возвращение", курорт инициировал ряд программ, которые оказывают положительное влияние на балийскую общину в Нуса-Дуа: от сбора средств до образовательной поддержки и программы сохранения черепах. Вдохновленный благотворительной программой Community Footprints, общей программой экологической и социальной ответственности, курорт фокусирует свои усилия на благополучие детей, борьбу с бедностью и защиту окружающей среды.

«Каждая инициатива, будь то сбор средств для детского дома, стажировка для молодежи с ограниченными возможностями или программа по сохранению - рассматривается как возможность оказать положительное влияние на наше местное сообщество, и именно благодаря этой постоянной поддержке мы искренне надеемся внести свой существенный вклад”, говорит генеральный директор Карим Таяч.

Очень много мероприятий организуются Леди и Джентльменами курорта, которые добровольно посвящают свое свободное время разным делам, например: сбору средств для жертв стихийных бедствий, регулярным посещениям Yayasan Wana Seraya – местного дома престарелых, чтобы организовать веселые мероприятия для пожилых людей.

Другие инициативы, осуществляемые под руководством персонала, включали: реконструкцию и модернизацию детского сада TK Giri Sawangan в целях создания более комфортных условий для обучения детей младшего возраста. Эта инициатива помогла школе получить более 26 миллионов Рупий для обновления и модернизации своей инфраструктуры.

Леди и Джентельмены курорта также еженедельно посещают детский дом Yayasan Hati Mama, чтобы проводить уроки английского языка и делиться знаниями и опытом в индустрии гостеприимства, чтобы поощрять и мотивировать детей смотреть в будущее. Между тем, программа «Успехи в сфере Услуг» осуществляется в сотрудничестве с Фондом Oetie Hermawan, в рамках которого неимущим молодым людям с высокими оценками предлагаются стажировки. Те, кто принят на работу в качестве штатных сотрудников, являются одними из лучших работников курорта.

Что касается сохранения окружающей среды - волонтеры из The Ritz-Carlton Бали помогают поддерживать местную среду в чистоте и зелени, включая ее пляжи и храмы, одновременно поддерживая запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов на территории всего острова. Курорт предлагает сотрудником и гостям для использования многоразовую тканевую сумку.

Гости курорта также имеют возможность связаться с местным сообществом и внести свой вклад в рамках программы Impact Experiences, в которой можно принять участие лично или во время тренинга по созданию команды во время корпоративных встреч. В рамках программы "Обувь для Школы" гости могут пожертвовать обувь учащимся, чьим успехам в учебе мешает бедность.

Эта программа успешно подарила более 160 пар обуви различным школам на Бали. Гости также могут присоединиться к Леди и Джентльменам, чтобы посадить мангровые деревья, которые имеют решающее значение для прибрежной зоны, и выпустить маленьких черепашек в океан. Каждый год в период с мая по сентябрь дикие черепахи откладывают яйца на нетронутом белом песчаном пляже курорта, но вылупившимся черепашкам грозят многие хищники, и курорт посвящает себя защите этих существ, пока они не станут достаточно большими, чтобы бросить вызов водам Индийского океана.

Мероприятия «Выпуск черепах» дают людям возможность узнать о важности сохранения местной окружающей среды, они особенно популярны среди маленьких гостей курорта. Помочь спасти жизнь, будучи активным участником мероприятия по выпуску черепашек в океан - это память на всю жизнь.

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда.



