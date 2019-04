感謝をかたちに；ザ・リッツ・カールトンバリのコミュニティ・フットプリント

学校プログラムへの靴 高齢者の家を訪問 孤児院を訪問 ビーチ清掃活動 幼稚園アップグレードプログラム

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 22, 2019 /EINPresswire.com/ -- ザ・リッツ・カールトン バリでは、ご滞在ゲストや地元社会に対して様々なサービスや貢献活動を行っています。地元へ感謝の気持ちを表す「ギビングバック」活動では、ヌサドゥア地区のバリ人コミュニティで、教育機関への募金活動やウミガメ保護活動など、リゾートならではの多彩なプログラムを行っています。またリッツブランド全体が取り組む、環境保護や社会貢献活動コミュニティ・フットプリントの一環として、地元の子供たちの健康・貧困対策、環境問題にも働きかけています。

「孤児院への募金活動や、恵まれない若者たちへのインターンシップ、環境保護プログラムなどを通じて、地元社会に少しでも貢献したいと感じています。またこうした支援が私たちを取り巻く地元社会において、少しずつでも前向きな変化へつながることを願っています」とカリム・タヤック総支配人は説明します。

こうした活動の多くは、リゾートに従事する紳士淑女たちの努力が欠かせません。自然災害の被災者へ向けた募金活動をはじめ、地元の高齢者施設ヤヤサン・ワナセラヤへの定期訪問では高齢者向けの楽しいアクティビティを企画するなど、様々な活動はリゾートのボランティアスタッフたちで支えられています。

リゾートに従事する紳士淑女たちが主導するプログラムは他にも、ギリ・サワンガン幼稚園で園児たちにより快適な環境を提供するために始まった園舎改築支援活動があります。この活動では、幼稚園の改築や設備向上のために、これまで2,600万ルピア以上の寄付が寄せられました。また、ヤヤサン・ハティママ孤児院を毎週訪問し、ホテル業界の経験を元にした英会話クラスを開催、子供たちにより良い将来へ向けた希望を与えています。同時に、オイティーヘルマワン財団と共同で行っている「サクセスフォーサービス」プラグラムでは、成績優秀な若者たちへインターンシップの機会を提供しています。同プログラムを通じて正社員に採用された若者たちは、現在リゾートの頼もしい一員として活躍しています。

環境保護を対象にした活動として、ザ・リッツ・カールトン バリのボランティアたちは、ビーチや寺院の清掃など地域支援のほか、リゾートオリジナルの布製エコバッグを製作することでレジ袋廃止を、島全土に働きかける支援活動に取り組んでいます。

地元社会とのつながりを通じて社会貢献に参加できる「インパクト・エクスペリエンス」は、ゲストの方々もご参加いただけるプログラムです。このプログラムはご個人でも、コーポレートミーティングの際のチームビルディング活動の一環としてもご参加が可能です。リゾートオリジナルのインパクト・エクスペリエンスには、貧困のため通学が困難な子供たちへ靴を寄付する「シューズトゥースクール」プログラムがあります。同プログラムではこれまで160足以上の靴が、バリ島全域のさまざまな学校へ贈られました。また海岸環境保護のためにリゾートスタッフが手掛けるマングローブ移植は、ゲストの方々も気軽にご参加いただけるプログラムです。そしてお子様に人気のあるプログラムにウミガメ保護があります。ウミガメは毎年5月から9月にリゾート前に広がるビーチで産卵しますが、卵が孵化するまでは多くの危険が伴います。そこでリゾートでは、赤ちゃんウミガメが無事にインド洋に戻れるほど成長するまで大切に保護します。成長した赤ちゃんウミガメを海へリリースする場面は感動的であると同時に、地元の環境保護の大切さを実感できる、リゾートのお子様ゲストに人気のプログラムです。ウミガメのリリースを通じて命の大切さを学ぶひとときは、いつまでも思い出に残る体験となるでしょう。

ザ・リッツ・カールトン バリのコミュニティ・フットプリントについてのお問合せは okta.viandra@ritzcarlton.com もしくはお電話+(62)361 8498988よりお気軽にご連絡ください。またはhttp://www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/hotel-overview/community-footprintsをご覧ください。



ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、グーグル+、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています。

ザ・リッツ・カールトン・ホテル・カンパニーLLCについて

米国メリーランド州チェビー・チェイスに本社を置くザ・リッツ・カールトン・ホテル・カンパニーL.L.C.は、世界30か国において100か所以上のホテル、45か所以上のレジデンシャルプロパティーを展開しています。詳細及びご予約については公式ウェブサイトwww.ritzcarlton.comをご覧ください。news.ritzcarlton.comより最新情報をお届けしています。そのほか#RCMemoriesにてライブ討論にご参加いただけます。フェイスブック、ツイッター、インスタグラムにてフォローをお待ちしています。ザ・リッツ・カールトン・ホテル カンパニー L.L.C.はマリオット・インターナショナルIncの完全子会社です。(NASDAQ: MAR) ザ・リッツ・カールトンはこの度マリオットリワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト(SPG)を統合して新しく作られたマリオットのリワードプログラムMarriott Bonvoyの一員です。プログラムでは取得ポイントでホテルの優待券やエリートステータスなど様々な特典をご用意しています。無料入会およびプログラムの詳細についてはMarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。

バリ島の極上ラグジュアリーヴィラ

