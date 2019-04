从事人工智能开发的alt与研发高速数据传输技术“RaySync”的云语携手合作，启动关于使用计算机运算分布式处理服务“alt emeth”进行高速数据传输的共同研究

Raysybc

alt Inc. (alt)携手深圳市云语科技有限公司(云语)展开研究,此项研究针对在 alt即将推出的计算机运算分布式处理服务“alt emeth”上广泛散布的计算机资源,以将其间进行的数据传输高速化为目的。

CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN, April 17, 2019 / EINPresswire.com / -- alt Inc. (公司本部:东京都千代田区,董事长:米仓千贵。后文略称我司或alt)携手深圳市云语科技有限公司(公司本部:中国深圳市,董事长:Walken。后文略称云语)展开研究,此项研究针对在 alt即将推出的计算机运算分布式处理服务“alt emeth”上广泛散布的计算机资源,以将其间进行的数据传输高速化为目的。【合作背景与内容】Alt正在进行开发的“alt emeth”,其宗旨是将分散在全世界的计算机与服务器的剩余能力网络化,以此实现全球前列的运算能力。但是,由于各国家与地区的通信环境各不相同,即使能够一瞬间完成大量的运算处理,在传输运算结果时仍然会因通信环境而受到速度上的限制,可以预见,这将会成为影响“alt emeth”发挥出最大性能的问题。在此,我们开展了各种研究,意图能够活用云语的高速数据传输技术“RaySync”,保障最大最适用的通信环境,将“alt emeth”的运算结果进行高速传输。另一方面,通过活用alt的“alt emeth”,云语也能在传输全种类大规模数据方面进一步提升技术,开发拓展应用多样化的服务。【“alt emeth”的相关信息】“alt emeth”作为平台,主要基于分布式计算技术与神经网络技术组合而成的非集中式新型架构,通过因特网,将分散在全世界的计算器与服务器的剩余能力网络化,从而能够获得人工智能学习所需的大规模运算能力。我们的目标,是向有不同使用需求的客户开放门户,不仅仅局限于AI运算,而是能够在包括量子计算与CG渲染在内的各种领域得到利用,作为更具效率与便利的分布式计算共享模型,确立并保障位居世界前列的运算能力。为计算机运算分布式处理服务“alt emeth”提供资源的“参加者”,能够完成需要使用大规模运算的“使用者”的工作,并能得到报酬分配。我们的目标,是通过这一应用区块链的运算处理的共享模型,使得“使用者”能够不必进行大量的计算投资,以更为低廉的价格使用大规模运算处理服务。■深圳市云语科技有限公司相关信息深圳市云语科技有限公司是位于中国深圳,提供高速数据传输技术的IT企业。在如今的时代,日常处理大量数据已经是司空见惯,但作为其基础的文件传输效率化与高速化技术却依然未能完善。为解决这一问题,云语实现了将文件分割成小数据包,以高频率通信采用点对点方式传输的技术。这一技术能最大限度发挥带宽性能,特别是在线路较窄地域的数据传输、与海外据点之间长距离传输、大文件传输等方面具有很大优势,得到了客户的一致好评。● 来自深圳市云语科技有限公司CEO Walken先生的评论这次能与alt携手,进行在我们的服务基础上构筑而成的设想数据传输解决方案“RaySync”的销售、以及能够共同开展进行在“alt emeth”上运用“RaySync”的一系列研发工作,真是莫大的荣幸。我们希望,能够通过在AI相关以及量子运算等方面应用我们的技术许可与服务,为社会作出更大的贡献。为此,我们两家公司会通力合作,进行共同服务相关的研究。今后也请对我们两家公司的发展拭目以待。■alt Inc.的相关信息alt是进行“P.A.I.(personal A.I.:个人人工智能)※”研发的AI创业公司。我司以“全人类人手一个数码克隆”为愿景,我们的目标,是想要创建出一个人人均可借助自己的AI摆脱每日反复的冗杂事务,全心集中在创造力活动上的世界。为了实现这一愿景,必须要有能实现庞大运算能力的手段。为此,我们开发了分布式神经网络基盘“alt emeth”。※“P.A.I.(personal A.I.:个人人工智能)”与“alt”作为A.I.的研发目的,是将我们个人自身的想法与思考数码化之后配置到云端,让这个“克隆体”完成所有数码作业。“P.A.I.”是alt Inc.的注册商标。文中出现的产品名称、公司名称、服务名称与logo,均为各公司的注册商标或商标。<与此次公告相关的垂询方式>alt Inc. 宣传部门e-mail:press@alt.ai



