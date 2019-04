Уроки Мастерства для детей в The Ritz-Carlton, Бали Изготовление Canang Кайт бегун Маска Живопись Ritz Kids выделенный детский бассейн

А наши индивидуальные занятия по программе Little Craftsman побуждают детей играть творчески, параллельно изучая новую культуру приятными способами” — Карим Таяч

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 15, 2019 /EINPresswire.com/ -- Персонал курорта The Ritz-Carlton, Бали с гордостью демонстрирует уникальное островное наследие, организуя для детей целый ряд мероприятий, которые отражают дух Бали в веселой и содержательной форме. Мероприятия программы Little Craftsman («Маленький Умелец»), предлагаемые в детском клубе Ritz Kids, призваны пробудить в ребенке естественное любопытство и чувство удивления, предоставляя им возможность изучать традиционный танец, музыку и декоративно-прикладное искусство - опыт, который они запомнят на всю жизнь.

The Ritz-Carlton, Бали смог лучше всех роскошных пляжных курортов предоставить гостям со всего мира шанс получить истинное представление о жизни на острове, знакомя гостей с его богатой и захватывающей культурой. Бали славится своим художественным наследием, изящным мастерством и драматическим исполнительским искусством. А наши индивидуальные занятия по программе Little Craftsman побуждают детей играть творчески, параллельно изучая новую культуру приятными способами. Пока малыши получают удовольствие от занятий, родители могут расслабиться, насладиться атмосферой 5-звездочного курорта и удобствами одного из лучших семейных отелей Бали», - говорит генеральный директор Карим Таяч.

Основные акценты программы Little Craftsman включают балийский танец, который известен своими яркими костюмами, стилизованными движениями тела и сложными жестами рук. Помимо изучения основных танцевальных движений, у детей будет возможность украсить себя, одев традиционную балийскую одежду. Дети, которые более склонны к музыке, могут получить урок по риндику - традиционному балийскому бамбуковому ксилофону, который обеспечивает ударный ритм балийского танца. Они также могут научиться играть на металлофонах и балийском барабане. Бали славится своим прекрасным искусством и ремеслами и малыши доставят удовольствие своему «внутреннему художнику», посетив класс балийской живописи или скульптуры, где смогут создать заветный сувенир во время пребывания на острове.

Награжденный как Лучший Семейный Курорт в Азии в конкурсе World Luxury Hotel Award 2018, The Ritz-Carlton, Бали предлагает гостям захватывающий курортный опыт для детей и широкий спектр мероприятий, предлагаемых в детском клубе Ritz Kids. Профессиональный консультант Ritz Kids контролирует всю программу, и наряду с различными культурными мероприятиями, дети могут посещать занятия йогой, отправиться на рыбалку, поиграть в игры в бассейне, присоединиться к программе по сохранению морских черепах и даже стать водной богиней на день.

Счастливые дети означают счастливых родителей, а с таким количеством забавных и интересных занятий для детей гарантируется незабываемый отдых для всей семьи на курорте The Ritz-Carlton, Бали.

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда.



