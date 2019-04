ザ・リッツ・カールトン バリで体験 お子様向け文化アクティビティ カナンメイキング カイトランナー マスク塗装 Ritz Kids専用キッズプール

リトルクラフトマンのアクティビティでは、お子様たちにも創造性豊かなプログラムのなかに、島の魅力的な文化に触れる機会を、幅広く盛り込んでいます” — カリム・タヤック

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 15, 2019 /EINPresswire.com/ -- ザ・リッツ・カールトン バリでは、お子様たちにバリ島に伝わる伝統文化に親しんでいただける様々なアクティビティをご用意しています。リッツキッズでご用意するリトルクラフトマン アクティビティでは、バリの伝統的な舞踊や音楽、手工芸品作りなどを体験することで、子供たちの創造性をかき立てながら楽しく思い出に残るひとときをご提供します。

「ザ・リッツ・カールトン バリでは世界中から訪れるゲストの皆様に、ビーチフロントでの豪華なご滞在中、バリに伝わる豊かな文化を感じていただきたいと思っています。バリ島は古くから上質な手工芸品や神秘的な芸術で知られています。リトルクラフトマンのアクティビティでは、お子様たちにも創造性豊かなプログラムのなかに、島の魅力的な文化に触れる機会を、幅広く盛り込んでいます。お子様たちが多彩な文化体験を楽しむ間、ご両親にはバリのベストファミリーリゾートを受賞した上質な5つ星施設や、リラックス感あふれるひとときを、のんびりとお楽しみください」とカリム・タヤック総支配人は語ります。

リトルクラフトマンのプログラムではバリ舞踊もご案内しています。色鮮やかな衣装や優雅な手の動きなどで知られるバリ舞踊はどなたでも楽しめ、美しい衣装を身に着ける機会もあり、お子様たちに人気のプログラムです。バリ舞踊に欠かせない竹製の楽器-リンディックや、バリ製鉄琴やドラムなどのレッスンは音楽好きなお子様に人気があります。そのほかバリ式絵画や彫刻などのプログラムでは、島で作った思い出の作品をお土産としてお持ち帰りいただけるのも魅力です。

ワールドホテルアワード2018にて、アジアのベストファミリーリゾートを受賞したザ・リッツ・カールトン バリでは、魅力あふれる多彩なお子様向けプログラムをリッツキッズにてご用意しています。経験ゆたかなカウンセラーが監修する様々なアクティビティには、島の文化にふれるプログラムのほかヨガクラス、フィッシング、プールゲーム、ウミガメの保護プログラム、水の女神(人魚姫)など幅広いメニューをお楽しみいただけます。

お子様の笑顔はご家族全員を笑顔にします。お子様を魅了する多彩なアクティビティを満喫できるザ・リッツ・カールトン バリで、思い出深い家族旅行をお楽しみください。

リッツキッズのアクティビティやお問合せについては rc.dpssw.reservation@ritzcarlton.com よりお気軽にご連絡ください。



ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、グーグル+、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています。

ザ・リッツ・カールトン バリで楽しむリッツキッズのバリ伝統たこ揚げ



