Handwerkskunst für Kinder im The Ritz-Carlton, Bali Canang machen Kite Runner Maskenmalerei Ritz Kids-Kinderbecken

Unsere maßgeschneiderten Aktivitäten von Little Craftsman ermutigen Kinder, kreativ zu spielen, während sie auf eine unterhaltsame Weise etwas über eine neue Kultur lernen” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 15, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali, ist stolz darauf, dieses einzigartiges Erbe der Insel zu präsentieren und bietet eine Reihe von Angeboten für Kinder an, die den Geist Balis auf unterhaltsame Weise weitergeben. Das bei Ritz Kids angebotene Programm von Little Craftsman soll die Neugier und die Faszination des Kindes mit traditionellen Tänzen, Musik und Kunsthandwerk wecken - eine Erfahrung, an die sich Ihre Kleinen ein Leben lang erinnern werden.

„Das The Ritz-Carlton, Bali, ist kein gewöhnliches Luxus Strandhotel und bietet seinen Gästen aus der ganzen Welt die Möglichkeit, die reiche und faszinierende Kultur Balis und das Leben auf der Insel zu entdecken. Bali ist bekannt für sein künstlerisches Erbe, sein feines Handwerk und seine imposanten Performance-Künste. Unsere maßgeschneiderten Aktivitäten von Little Craftsman ermutigen Kinder, kreativ zu spielen, während sie auf eine unterhaltsame Weise etwas über eine neue Kultur lernen. Während die Kleinen sich mit viel Spaß die Zeit vertreiben, können sich Eltern entspannen, das 5-Sterne-Ambiente und die Einrichtungen eines der besten Familienresorts auf Bali genießen. “, So General Manager Karim Tayach.

Zu den Highlights des Little Craftsman zählt der balinesische Tanz, der für seine lebhaften Kostüme, stilisierten Körperbewegungen und komplizierten Handgesten bekannt ist. Die Kinder lernen nicht nur die grundlegenden Tanzschritte, sondern haben auch die Möglichkeit, sich in traditioneller balinesischer Kleidung zu schmücken. Musikbegeisterte Kinder, sind beim dem Rindik Kurs am richtigen Platz - das traditionelle balinesische Bambus-Xylophon, das dem balinesischen Tanz den perkussiven Rückschlag verleiht. Sie können auch spielerisch die Metallophone und die balinesische Trommel entdecken. Die Kleinen können auch ihren inneren Künstler finden und an einem balinesischen Mal- oder Bildhauerkurs teilnehmen, wo sie ein geschätztes Andenken an ihre Zeit auf der Insel kreieren können.

Das The Ritz-Carlton, Bali, wurde mit dem World Luxury Hotel Award 2018 zum besten Familienresort in Asien gekürt und bietet ein völlig neues Resort Erlebnis für Kinder mit zahlreichen Aktivitäten im Ritz Kids. Ein professioneller Pädagoge erstellt und überwacht das Programm im Kinderclub. Neben verschiedenen kulturellen Aktivitäten können Kinder an Yoga-Kursen teilnehmen, einen Angelausflug unternehmen, im Pool spielen, am Meeresschildkröten-Schutzprogramm teilnehmen und sogar für einen Tag eine Wassergöttin sein.

Glückliche Kinder bedeuten glückliche Eltern, und mit so vielen lustigen und interessanten Aktivitäten, an denen Kinder teilnehmen können, ist ein unvergesslicher Urlaub für die ganze Familie im The Ritz-Carlton Bali garantiert.

Für weitere Informationen zu Freizeitaktivitäten im Ritz Kids wenden Sie sich bitte an rc.dpssw.reservation@ritzcarlton.com



Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 besten villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, wechatid:ritzcarltonbali

Das Ritz Kids balinesische Drachen Erlebnis im The Ritz-Carlton, Bali



