Asojuegos y FIBA firman acuerdo para capacitar al sector real contra el Lavado de Activos en Colombia

Certificación FIBA AML Sector Real

La Certificación AMLCA le permite a los sujetos obligados por la Superintendencia de Sociedades fortalecer la prevención y administración del riesgo.

MIAMI, FLORIDA, UNITED_STATES, April 10, 2019 / EINPresswire.com / -- Miami, 8 de abril de 2019— La cuarta evaluación mutua realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional –FMI- para el Grupo de Acción Financiera – GAFI- dejó como prioridad a las empresas implementar robustos y rigurosos sistemas en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), especialmente investigar y prevenir la evasión fiscal al interior de las compañías, además de cumplir con la Debida Diligencia de Cliente; conocer el Beneficiario Final de cualquier transacción; que cada sector tenga claros sus perfiles de riesgo y fortalecer el Reporte de Operaciones Sospechosas.La Asociación Internacional de Banqueros de la Florida – FIBA (por sus siglas en inglés) reconoce en la industria de los Juegos de Suerte y azar un actor líder y comprometido en la lucha anti lavado y gracias a los resultados positivos del sector en la evaluación del GAFI, decidió firmar una alianza con Asojuegos , primera de este tipo en Colombia, para capacitar al sector real de la economía colombiana.El acuerdo con FIBA tiene como propósito estimular y brindar capacitación anti lavado de dinero al sector real, teniendo en cuenta que las empresas colombianas están bajo los mismos lineamientos regulatorios internacionales para garantizar un cumplimiento estricto frente a la prevención del LA/FT. Además, que GAFI tiene entre sus metas la inclusión financiera como objetivo futuro, desestimulando el uso de dinero en efectivo.“Esta alianza comenzó dos días antes del Congreso LAFT América en Bogotá, Colombia, donde más de 25 profesionales se inscribieron y participaron en el programa de certificación AMLCA , certificado para Asociados en prevención de Lavado de Activos, (por sus siglas en inglés) en septiembre de 2018. La capacitación fue tan exitosa que allanó el camino para el nuevo acuerdo”, dijo Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.De acuerdo a la recomendación 28 del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI, que señala la necesidad de establecer medidas de regulación y supervisión a actividades y profesiones no financieras designadas, FIBA en asociación con la Universidad Internacional de Florida (FIU, por su sigla en inglés) diseña la certificación AMLCA Casinos y la certificación AMLCA sector real, que suplen el entendimiento del riesgo LA/FT, su prevención y certifican previo cumplimiento de los requisitos exigidos.La formación para obtener una de estas importantes credenciales, se ofrece en colaboración con Asojuegos y consiste en una sesión presencial de dos días, seguida de un período de 90 días en el que el participante debe completar el examen final en línea aplicado a través de FIU Online. La primera de varias capacitaciones en el país se realizó el 1 y 2 de abril en Bogotá. Los próximos entrenamientos se llevarán a cabo el 27 y 28 de junio, también en Bogotá."La implementación de sistemas y controles para reducir el riesgo de lavado de dinero es clave para el desarrollo del sector real de la economía de Colombia", dice David Schwartz, presidente y CEO de FIBA. "Felicito el innovador enfoque de Asojuegos para abordar este problema. Sólo un compromiso firme con la transparencia y el cumplimiento, combinado con las inversiones en tecnología y capacitación, cerrará esta brecha de vulnerabilidad".Acerca de AsojuegosEl compromiso de Asojuegos como principal representante de los operadores de los juegos de azar en Colombia, es promover la industria del juego responsable, legal y transparente del país. Adicionalmente combatir el riesgo LAFT teniendo como núcleo central la educación, en el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero en el territorio nacional.Acerca de FIBAFundada en 1979, la Florida International Bankers Association (Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida) es una asociación sin fines de lucro que ofrece un completo apoyo a la industria global de servicios financieros, a través de formación, conferencias y la defensa de sus intereses. Entre sus miembros, se encuentran algunas de las mayores firmas financieras y de las más influyentes organizaciones del mundo. FIBA es reconocida por la industria de servicios financieros, reguladores y autoridades como un centro de excelencia por sus conocimientos y experiencia.



