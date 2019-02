Conferencia Anti Lavado de Dinero en Miami Destaca las Últimas Estrategias en la Lucha Contra el Crimen Financiero

Conferencia Anual FIBA AML Compliance reúne a 1,500 profesionales, reguladores y altos ejecutivos de finanzas en Miami del 11 al 13 de marzo.

"Necesitamos una mayor concientización sobre la gravedad de los delitos financieros, identificar mejores formas de colaborar y establecer mejores practicas más robustas," ” — David Schwartz, presidente y CEO de FIBA

MIAMI, FLORIDA, UNITED_STATES, February 27, 2019 / EINPresswire.com / -- Miami, 27 de febrero de 2019 - El crimen financiero continúa imponiendo una carga tremenda en la economía global. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC, por su sigla en ingles) estima que entre $ 800 mil millones y $ 2 billones de dólares se lavan a nivel mundial cada año, lo que representa entre el 2 y el 5% del PIB mundial. La corrupción, el terrorismo y la trata de personas son ejemplos de amenazas sociales que se nutren de delitos financieros. Éste es un riesgo creciente que debe ser combatido vigorosamente.La 19ª Conferencia de Cumplimiento AML FIBA está diseñada para fomentar un diálogo abierto entre las instituciones financieras y los reguladores. Brinda una oportunidad única para el networking, el intercambio de ideas y la educación en una serie de sesiones llenas de información, talleres y paneles."Necesitamos una mayor concientización sobre la gravedad de los delitos financieros, identificar mejores formas de colaborar y establecer mejores practicas más robustas," dijo David Schwartz, presidente y CEO de FIBA. "El lavado de fondos ilícitos prospera debido a la comunicación rápida de información financiera y tecnología avanzada, lo que hace que la aplicación de la ley sea aún más dificil."Esta conferencia reúne a un equipo estelar de expertos del sector público y privado para discutir los últimos desarrollos en la lucha contra el crimen financiero. Incluye temas como: el desafío de hacer negocios en Venezuela en un entorno de sanciones y incertidumbres; mejores prácticas en regulación de moneda virtual; navegar por las complejidades de la ley en la industria de la marihuana y las responsabilidades de seguridad cibernética para los profesionales de cumplimiento.Otros puntos destacados de la agenda de este año incluyen:• Inteligencia artificial y aprendizaje automático en la gestión del cumplimiento• Posicionamiento de un programa contra el lavado de dinero para bancos corresponsales• La propiedad beneficiaria: la regla final, un año después.• De-risking por sector: el dilema en curso que los bancos necesitan controlar.• Lavado de dinero en los bienes raíces.• Luchando contra el trafico humano con informacion financieraAdemás, debido al éxito rotundo del año pasado, el director de la FinCEN, Kenneth Blanco, regresa para un "conversatorio."Las instituciones públicas participantes incluyen The Federal Reserve (Fed), Office of the Comptroller of the Currency (OCC), Homeland Security Investigations (HSI), Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Securities & Exchange Commission (SEC), Office of Foreign Assets Control (OFAC), Financial Integrity Network (FIN) y Federal Bureau of Investigation (FBI).Entre las organizaciones privadas que apoyan el evento se encuentran los Patrocinadores Platino: Treliant y Navigant; Patrocinadores Oro: Holland & Knight, BCI y Amerant; Patrocinadores Plata: Itaú, DataPro, Crowe, BAC, ARHMF, Greenberg Traurig, Diaz Reus, Alvarez and Marsal, ACA Telavance, MBAF, Bank of America Merrill Lynch, Refinitiv, Ayasdi, DLA Piper, Foodman, Baker Mckenzie, Kaufman Rossin, Santander, BankUnited, así como otros líderes de la industria en banca y cumplimiento.Para más información o para ver la agenda, visite: fibaaml.fiba.netAcerca de FIBAFundada en 1979, la Florida International Bankers Association (Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida) es una asociación sin fines de lucro que ofrece un completo apoyo a la industria global de servicios financieros, a través de formación, conferencias y la defensa de sus intereses. Entre sus miembros, se encuentran algunas de las mayores firmas financieras y de las más influyentes organizaciones del mundo. FIBA es reconocida por la industria de servicios financieros, reguladores y autoridades como un centro de excelencia por sus conocimientos y experiencia. fiba.net



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.