Восстановление жизненных сил с помощью гидротерапии в The Ritz-Carlton, Bali

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 7, 2019 /EINPresswire.com/ -- Удивительное дизайнерское сооружение - Бассейн «Гидро Витал» в отеле The Ritz-Carlton, Bali окружен пышной растительностью и берет свое название от греческого слова «вода» и латинского слова «жизнь», обеспечивая уникальный и приятный опыт лечения водой. Лечебные сеансы в бассейне теперь доступны:

на 30 минут за IDR 288 000 ++, 60 минут за IDR 388 000 ++ и 90 минут за IDR 488 000 ++.

«Преимущества гидротерапии и ее успокаивающее воздействие на разум и тело известны давно, и мы рады предложить нашим гостям эту чрезвычайно приятную и терапевтическую форму оздоровления водой в отмеченном наградами The Ritz-Carlton, Bali», - говорит генеральный директор. Карим Тайач.

The Ritz-Carlton Спа Бали - это божественное место для гостей в одном из лучших отелей на Бали. Насыщенная преобразующей силой Индийского океана, вода играет ключевую роль как в роскошных спа-ритуалах, так и в эксклюзивных спа-ингредиентах, в которых используются дары океана, такие как жемчуг и морские водоросли.

Бассейн «Гидро Витал», окруженный пышной тропической растительностью в глубине спа-комплекса, представляет собой уникальную конструкцию для глубоко восстанавливающей гидротерапии. Конструкция оснащена различными струями и водными функциями, которые массируют все тело. Преимущества лечения заключаются в улучшении кровообращения, стимулировании лимфатической системы и выведении токсинов.

Мягко подогретый бассейн имеет пять различных зон, каждая из которых направлена на лечение отдельной области тела. Начинаются зоны с «Зоны Спокойствия», в которой имеется аэромассажный лежак с воздушными пузырьками для расслабления и стимуляции мышц при подготовке к гидротерапевтическому циклу.

«Рефлекторная Зона» имеет мощные воздушные форсунки снизу, направленные на активизацию точек на ступнях; вертикальные массажные форсунки «Зоны Омоложения» снимают мышечное напряжение, а водопадный душ в «Зоне Разгрузки» концентрирует интенсивное давление на верхнюю часть спины и плеч. Удачно названная «Зона Релаксации» завершает цикл подводным массажным лежаком, который расслабляет все тело.

Сеанс в Бассейне «Гидро Витал» можно посещать до или после фирменного массажа или спа-ритуала или как омолаживающую терапию самостоятельно. Гости могут либо самостоятельно завершить гидромонтаж, либо провести его с терапевтом, если у них есть более конкретные проблемы со здоровьем.

По средам в послеобеденное время в Бассейне «Гидро Витал» также проводятся веселые занятия по Водной Йоге, что позволяет участникам наслаждаться преимуществами мягких растяжек в воде без воздействия силы тяжести. В стоимость Бассейна «Гидро Витал» входит посещение Влажной Гостиной (мж и ж), оборудованной джакузи, бассейном с холодной водой, сауной и парной.

Те, кто ищет просто расслабляющий отдых на воде, могут посетить второй бассейн в The Ritz-Carlton Спа Бали.

Балийский Бассейн для Купания, окруженный тропической зеленью, был создан как тихий оазис и место, чтобы успокоить чувства и унести все ваши заботы.

Для получения дополнительной информации и для того, чтобы забронировать лечение в Бассейне «Гидро Витал» и других услугах в The Ritz-Carlton Спа Бали, пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылке rc.dpssw.spa@ritzcarlton.com или по телефону + (62) 361 849 8988.



Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, Wechatid: ritzcarlton.com



