ザ・リッツ・カールトン バリのハイドロセラピーで活力を取り戻す

ハイドロバイタルプール バリニーズプールでおくつろぎください バリ式沐浴プール スパヴィラ ザ・リッツ・カールトンスパのシングルトリートメントルーム

ハイドロセラピーの利点や、心身をおだやかに導く効果は、太古の昔から知られています。リゾートでは受賞実績を誇るリッツ・カールトンバリ・スパにて、水のもつヒーリングパワーをより多くの皆様にお楽しみいただきたいと感じています” — カリム・タヤック

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 2, 2019 /EINPresswire.com/ -- 豊かな緑に包まれて位置するザ・リッツ・カールトン バリのハイドロバイタルプールは、ギリシャ語で水、ラテン語で命を意味する通り、水の力を駆使したユニークなヒーリング体験をご用意しています。リゾートではこの度、気軽にプールセッションをお楽しみいただけるよう、30分IDR288,000ルピア、60分IDR388,000ルピア、90分IDR488,000ルピア(税サ別)とセッションごとの料金をご案内いたします。

「ハイドロセラピーの利点や、心身をおだやかに導く効果は、太古の昔から知られています。リゾートでは受賞実績を誇るリッツ・カールトンバリ・スパにて、水のもつヒーリングパワーをより多くの皆様にお楽しみいただきたいと感じています」とカリム・タヤック総支配人は語ります。

バリ島のベストホテルとして知られるザ・リッツ・カールトン バリでは、インド洋のもつ海の力をモチーフに、水のヒーリングパワーや真珠や海藻など海の恵みを取り入れた豪華なスパリチュアルをご用意しています。熱帯の緑に包まれたスパコンプレックス内に位置するハイドロバイタルプールでは、水の力を駆使した様々なマッサージやリラックス効果の高いハイドロセラピーをお楽しみいただけます。ハイドロセラピーでは血行の促進、リンパ機能の活性化、デトックス効果などが期待できます。心地よい温度のプールには5ヶ所のゾーンがあり、それぞれ身体の各部位へ働きかけてくれます。身体をリラックスさせて筋肉を滑らかに整える、セラピー前のウォームアップとして効果のあるセレニティーゾーン、次のリフレックスゾーンでは床から噴き出す気泡が足の裏をマッサージして血行を促していきます。リジュービネーションゾーンでは全身をマッサージしながら筋肉のこりを解きほぐします。そして滝型のシャワーが首や肩に心地よい刺激を与えてくれるデ・ストレスゾーン、最後はリラクゼーションゾーンの水中マッサージラウンジに横になり、深いリラックス感をお楽しみください。

ハイドロバイタルプールは、スパでのトリートメント前後にお楽しみ頂いたり、心地よいセラピーセッションとして独自にお楽しみ頂くこともできます。また体調が気になるお客様は、セラピストがご一緒いたします。水曜日の午後にはアクアヨガのクラスも開催されます。水の浮力を生かしたおだやかなストレッチをお楽しみください。ハイドロバイタルプールの料金には、ワールプールや冷水プランジプール、サウナ、スチームルームを完備した男女別ウェットラウンジへのアクセスも含まれています。

ザ・リッツ・カールトン バリではほかにも水を使った独特なリラクゼーションをご用意しています。熱帯の緑に包まれて位置するバリ式沐浴プールは、穏やかな雰囲気のなかで心身ともにゆったりとくつろぐのに最適な場所です。

ザ・リッツ・カールトンバリ・スパにてご用意するハイドロバイタルプールや他のトリートメントについてのお問合せやご予約は、rc.dpssw.spa@ritzcarlton.comもしくはお電話+(62)361 849 8988までお気軽にご連絡ください。



ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドインにてフォローをお待ちしています。



ハイドロバイタルプール



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.