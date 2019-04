Pro-In® minimiza el riesgo de infección en el aeropuerto y ayuda a solucionar el problema mundial de residuos plásticos.

Aeropuertos: Las bandejas de los controles de seguridad están altamente contaminadas con gérmenes y bacterias, según un estudio científico.

ESCHBORN, ALEMANIA, April 1, 2019 / EINPresswire.com / -- En los aeropuertos, las bandejas de los controles de seguridad son un riesgo para la salud, que hasta ahora había pasado inadvertido. Un estudio* científico reciente, ha demostrado un alto nivel de carga microbiana y viral, que muestra un riesgo significativo de infección y contribuye a la rápida propagación de gripe y otras epidemias. Sobre esta base, la Startup Pro-In® Protect Innovations, ha desarrollado un protector especial para minimizar el riesgo de infección procedente de las bandejas. Así mismo, el producto puede contribuir a reducir el impacto ambiental de los residuos plásticos a nivel mundial.A finales de agosto de 2018, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia, en cooperación con la Universidad de Nottingham (Inglaterra) y la Unión Europea, publicó un estudio* sobre la carga viral y de gérmenes en los aeropuertos. El nivel más alto de contaminación se encontró en las bandejas del punto de control de seguridad, donde se colocan el equipaje de mano y artículos personales para su inspección. Como resultado, las bandejas del control de seguridad son un riesgo clave para la salud y multiplicadores en epidemias y pandemias.Los patógenos permanecen activos durante días en las bandejas y en las pertenencias personales. Hasta ahora, no se había expuesto ninguna solución. Por primera vez, la empresa alemana Pro-In® Protect Innovations, ha creado Pro-In® Protect Inlay: un protector especialmente desarrollado para las bandejas de los controles de seguridad. Se coloca sobre la bandeja del control y se desecha inmediatamente después de su uso, eliminando el contacto directo entre la superficie de la bandeja y las pertenencias personales, de este modo evitando la contaminación durante todo el control de seguridad.Eckhard Melz de Pro-In® Protect Innovations: "La cubierta protectora proporciona una solución segura e higiénica que beneficia la salud de todos los involucrados en el control. De manera simple, minimiza el riesgo de transmisión de patógenos y suciedad".Debido a la aplicación simple y rápida, no se retrasa el proceso del control de seguridad.Actualmente se produce en Polietileno totalmente reciclable o procedente de residuos de plástico. Utilizando plástico reciclado de varias fuentes como los océanos, a parte de su reciclaje, se puede transformar el producto usado en una energia limpia, mediante una planta de valorización de residuos integrada.Eckhard Melz: „Producimos un producto útil de los residuos plásticos para proteger nuestra salud, y luego lo desechamos ecológicamente, ayudando así a limpiar el planeta.”La innovadora protección se adapta a las exigencias de los aeropuertos, aerolíneas, organizaciones con controles de seguridad y hoteles.Más información en www.pro-in.com *Fuente: https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-018-3150-5 Sobre Pro-In® Protect Innovations:Pro-In® Protect Innovations GmbH tiene su sede en Eschborn (Alemania). El equipo, dirigido por la Gerente Saray González Marín y el Director Eckhard Melz, se especializa en la fabricación y venta de productos de seguridad para la salud en espacios públicos de alta frequencia, como aeropuertos, organizaciones e industria hotelera. Pro-In® Protect Inlay, para las bandejas del control de seguridad, minimiza el riesgo de contagio durante el control de seguridad de pasajeros y equipaje de mano en los aeropuertos, al mismo tiempo que ayuda a contener infecciones, epidemias, pandemias y contribuye a la eliminación de residuos plasticós.Contacto:Pro-In® Protect Innovations GmbHMergenthaler Allee 73 – 75D-65760 Eschbornmail: info@pro-in.com



