ザリッツ・カールトンバリのアースアワーで変化をおこす

再利用可能なバッグ ランタンリリース フレイミングカクテル ブリーズ・タパスラウンジ アースアワー

ザ・リッツ・カールトン バリでは日頃から社会や環境に責任をもち、地域社会で少しでも貢献できるよう様々な活動を行ってきました” — カリム・タヤック

DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 29, 2019 /EINPresswire.com/ -- 次世代へ豊かな自然環境を残していくために、ザ・リッツ・カールトン バリでは2019年3月30日7:30pmから8:30pmまで行われるアースアワーに今年も参加します。地球規模で開催されるイベントに敬意を表して消灯するリゾートでは、キャンドルの中で楽しむヨガをはじめ、ビーチフロントで行うたき火やファイヤージャグリング、アコースティック演奏など、ゲストにも気軽に参加していただける様々なプログラムを企画しています。環境保護のため、今年からバリ島ではレジ袋の使用が禁止されたことを受け、ザ・リッツ・カールトン バリではフラワーモチーフのリゾートオリジナルエコバッグをデザイン作成しました。エコバッグの売り上げはリッツ・カールトンが取り組む社会貢献運動、コミュニティーフットプリントプログラムの一環として寄付されます。

「温暖化の加速や生物多様性の損失などが見られるなか、アースアワーは多くの人々が現状を認識し、地球環境保護を提唱するために重要な役割を担っています。ザ・リッツ・カールトン バリでは日頃から社会や環境に責任をもち、地域社会で少しでも貢献できるよう様々な活動を行ってきました。アースアワーでは宿泊ゲストの皆様と様々なアクティビティを通じて、多くの情報や有意義な時間を共有できることを大変うれしく感じています」カリム・タヤック総支配人は語ります。

アースアワー当日は、宿泊ゲストを招いたリゾートスタッフによるビーチ清掃から始まります。また願いの木が設置され、ゲストの方々より思い思いの願いを書いた短冊が木の枝に結び付けられます。サンセットにはキャンドルが灯された会場でヨガセッションが行われた後、6:00pmから9:30pmまでビーチフロントでアコースティックのライブ演奏もお楽しみいただけます。アースアワーの消灯に伴い、リゾート内にはキャンドルが灯され、ビーチでたき火やランタンのリリースなどゲストの方々もお楽しみいただけるプログラムをご用意しています。ブリーズ・タパスラウンジでご用意するファイヤージャグリングや炎のカクテルなどもお楽しみください。

アースアワーはイベントの粋を超えた大規模な環境保護運動として知られています。2007年にオーストラリアで消灯イベントとしてはじまったアースアワーは現在、環境保護を目指す草の根運動としては世界最大規模の活動に成長し、世界中で多くの人々が賛同、参加しています。社会貢献や環境保護を目指したコニュニティーフットプリントプログラムを企画、実践しているリッツブランドでは、世界中に展開するリゾートやレジデンス、ホテルよりアースアワーに参加することで地元地域社会へ貢献しています。

# # #

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、グーグル+、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています。

バリ島の極上ラグジュアリーヴィラ



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.