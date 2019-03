Сделайте разницу вместе с Ритц-Карлтон Бали во время Часа Земли

Многоразовая сумка Фонарь релиз Пылающий коктейль Breezes Tapas Lounge Earth Hour

The Ritz-Carlton, Бали серьезно относится к социальной и экологической ответственности и реализует ряд общественных инициатив, направленных на достижение значимых результатов” — Карим Таяч

DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 29, 2019 /EINPresswire.com/ -- Демонстрируя твердую приверженность к сохранению окружающей среды для будущих поколений, отель The Ritz-Carlton, Бали снова примет участие в чествовании «Часа Земли» и 30 марта 2019 года свет будет приглушен по всему курорту с 19:30 до 20:30. Гости приглашаются на праздник, который будет проводиться на берегу океана в честь этого глобального события и будет включать: йогу при свечах, разжигание костра, огненное жонглирование и живую акустическую музыку. В знак солидарности с повсеместным запретом на использование одноразовых пластиковых пакетов, The Ritz-Carlton, Бали представит свою собственную сумку из ткани для многоразового использования с привлекательным цветочным мотивом, навеянным замысловатыми деталями дизайна курорта. Все деньги, собранные от продажи сумок, будут пожертвованы общественным благотворительным организациям в рамках программ Ritz-Carlton Community Footprints.

«Поскольку изменение климата ускоряется и нашей планете грозит утрата биоразнообразия, «Час Земли» играет важную роль в побуждении разговоров и воодушевлении людей на действия по спасению нашей планеты. The Ritz-Carlton, Бали серьезно относится к социальной и экологической ответственности и реализует ряд общественных инициатив, направленных на достижение значимых результатов. Мы рады участвовать в «Часе Земли», предлагая целый ряд специальных мероприятий для информирования и доставления удовольствия нашим гостям », - говорит генеральный директор Карим Таяч.

Празднества начинаются, и гости приглашаются присоединиться к Леди и Джентльменам курорта для уборки пляжа. В течение дня людям будет предложено написать свои пожелания на листе бумаги, который затем можно будет привязать к Дереву Желаний. Атмосферная сессия йоги при свечах состоится на закате, а живая акустическая музыкальная программа будет работать с 18.00-21.30 на пляже. Поскольку свет будет приглушен в течение назначенного Часа Земли - по всему курорту будут зажжены свечи, а всех гостей пригласят присоединиться к пляжному костру и запуску фонарика. Огненное жонглирование и огненные коктейли, подаваемые в Breezes Tapas Lounge, еще больше осветят вечер.

«Час Земли» - это не просто событие, это движение, которое оказывает огромное воздействие на окружающую среду. Начавшись как символическое мероприятие по освещению событий в Сиднее в 2007 году, «Час Земли» в настоящее время является крупнейшим в мире массовым движением за сохранение окружающей среды, вдохновляя миллионы людей со всего мира принимать меры для сохранения нашей планеты и природы. Руководствуясь всемирной Программой Community Footprints, курорты, резиденции и отели Ritz-Carlton по всему миру будут участвовать в чествовании «Часа Земли» и присоединяться к местным сообществам, с которыми они сотрудничают.



Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, Wechatid: ritzcarlton.com



Лучшие виллы класса люкс на Бали



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.