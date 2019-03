与巴厘岛礼赏体验项目，共探巴厘岛之魅

享受巴厘岛奖励体验优惠 丽兹儿童专用儿童泳池 灵魂净化经验 巴厘岛烹饪课程 Hydro-Vital Pool

DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 11, 2019 /EINPresswire.com/ -- 为了庆祝万豪国际于2月14日新推出的礼赏项目“万豪旅享家”,巴厘岛丽思卡尔顿酒店在此也宣布了巴厘岛礼赏体验项目。此巴厘岛豪华的海滨度假酒店为会员提供一系列激动人心的尊享体验,旨在让客人更深度地走进被称为“生命之源”的印度洋。其免费的健康活动包括每日瑜伽,冥想,冲浪启蒙课程,有助重焕活力的水之精华泳池和每日双人早餐。携带儿童旅行的家庭可以免费使用丽思儿童。会员还可在3月31日前以高达10%的优惠预定房间。

万豪旅享家取代万豪礼赏,丽思卡尔顿礼赏和喜达屋优先顾客(SPG),是建立在旅行丰富自我和整个世界的信念之上。所有会员资格将自动转入到万豪旅享家。

“巴厘岛丽思卡尔顿酒店凭借令人羡慕的位置,俯瞰印度洋闪亮发光的海水,为客人缔造无与伦比的难忘体验。随着万豪旅享家的推出,忠诚会员还可在整个万豪集团下的酒店体验更多的尊享权益和兑换积分,”Karim Tayach总经理说道。

众所周知,巴厘岛以其棕榈树环绕的海滩,迷人的文化,强大的灵性和古老的治疗方法而闻名;在此,所有这些元素都被引进并打造成一系列精彩纷呈的度假活动。免费的日出瑜伽课程可俯瞰蓝宝石之海,黄昏时分的静谧冥想和有趣的冲浪启蒙课程也将为忠诚会员免费提供。会员还可使用配有独特放纵水疗功效的水之精华泳池。水之精华泳池位于郁葱丛林的巴厘岛丽思卡尔顿水疗中心深处,其池水被温和制热,配有强大喷射头和按摩不同身体的功能区,带来强大而重焕活力的水疗体验。携带小孩的家庭可免费参与丽思儿童提供的一系列让孩子沉浸自我的乐趣之中。小小旅行家也将有机会参加海龟保护项目,感受趣味艺术和手工艺,音乐和舞蹈课程,放风筝和全面监管的丽思儿童泳池里无穷无尽的水上游戏。

对于那些希望了解岛屿及独特遗产的人士来说,巴厘岛丽思卡尔顿酒店提供各种以文化为基础的活动(收费项目),如巴厘岛烹饪课程和灵魂净化仪式。半日的独特沙龙礼宾活动通过手工编织的纺织物来了解真正的巴厘文化,其包括访问艺术手工坊的魅力之行。 丽思卡尔顿酒店礼宾部还可根据需求计划一些陆地之旅,从陡峭的梯田,青翠的热带雨林,历史悠久的寺庙到传统村庄,来带您探索巴厘岛一些最令人难以置信的景点。



欲了解更多有关巴厘岛礼赏体验项目或万豪旅享家的信息,请联系rc.dpssw.reservation@ritzcarlton.com



关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿,拥有戏剧化的悬崖景观;奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的巴厘岛最佳别墅,尽显现代巴厘岛式的奢华,并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部(Ritz-Carlton Club®),其还拥有六个时尚的餐饮场所;一个放纵,带异国情调,并受海洋风情激发的水疗中心;以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼,其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地,豪华的会议空间,以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作,娱乐还是寻求浪漫,巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook,Instagram,Twitter,Youtube,LinkedIn,Google+ 和微信号ritzcarltonbali上关注我们。



