Откройте для себя Бали с предложением от The Ritz-Carlton Бали по Вознаграждениям

DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 11, 2019 /EINPresswire.com/ -- Отмечая запуск 14 февраля «Marriot Bonvoy» - новой программы поощрений от Marriot International, The Ritz-Carlton Бали объявил о предложении «Bali Rewards Experience». Это специальное предложение, предназначенное исключительно для участников, позволит им быть ближе к Индийскому Океану, который называют «источником жизни», а захватывающий спектр преимуществ поможет получить массу удовольствий на роскошном пляжном курорте Бали. Бесплатные оздоровительные мероприятия включают: ежедневные занятия йогой, медитацией и серфингом, а также посещение оздоровительного бассейна Hydro Vital и ежедневный завтрак на двоих. Семьи, путешествующие с детьми, имеют дополнительное преимущество - бесплатный доступ в детский клуб Ritz Kids. Участники также могут сэкономить до 10%, используя лучший доступный тариф этого предложения, которое действует до 31 марта.

Программа «Marriot Bonvoy» заменяет программы «Marriott Rewards», «The Ritz-Carlton Rewards» и «Starwood Preferred Guest» (SPG) и основывается на вере в то, что путешествие обогащает нас всех и обладает способностью обогатить мир. Членство в замененных программах автоматически передается в «Marriot Bonvoy».

«Благодаря выйгрышному расположению с видом на сверкающие воды Индийского океана, курорт Ритц Карлтон Бали обеспечивает гостям беспрецедентные и незабываемые впечатления. А с введением «Marriot Bonvoy» у участников лояльной программы есть дополнительное преимущество заработка и возможность обменять баллы по всем Программам Marriot», - говорит генеральный директор Карим Таяч.

Хорошо известный как Остров Богов, Бали славится своими пляжами, окруженными пальмами, захватывающей культурой, сильной духовностью и древними лечебными практиками, которые являются частью целого ряда вдохновляющих курортных мероприятий. Бесплатные занятия йогой на рассвете с видом на сапфировое море, спокойные сеансы медитации в сумерках и веселые уроки серфинга - все это бесплатно для членов программы лояльности. Включая и посещение Бассейна Hydro Vital с уникальной и оздоровительной гидротерапией.

Вы найдете Бассейн Hydro Vital в Спа-салоне The Ritz-Carlton Бали среди пышных джунглей. Вода в нем постепенно подогревается, он оснащен мощными фосунками для водяных струй и водными приспособлениями, которые массируют различные части тела и дают ощутимый омолаживающий эффект водой.

Семьи с маленькими детьми будут в восторге от бесплатного посещения детского клуба Ritz Kids, который предлагает широкий спектр увлекательных и захватывающих мероприятий. Юным путешественникам понравится возможность присоединиться к проектам по сохранению популяции черепах, насладиться веселыми занятиями по декоративно-прикладному искусству, уроками музыки и танцев, запуском воздушных змеев и бесконечными, под полным контролем, играми в воде в бассейне Ritz Kids.

Для тех, кто хочет больше знать об острове и его уникальном наследии, Ритц Карлтон Бали предлагает широкий спектр культурных мероприятий (за дополнительную плату) от Балийских Кулинарных Классов до Ритуалов Очищения Души. Уникальная Программа «Sarong Concierge» познакомит гостей с подлинной Балийской культурой, представляя им тканые изделия ручной работы во время поездки на пол дня, в которой будет увлекательное посещение ремесленной мастерской. Индивидуальные туры по острову могут быть организованы через консьержа Ritz-Carlton, чтобы осмотреть некоторые из самых невероятных мест на Бали: от крутых террас рисовых полей до зеленых тропических лесов, исторические храмы и традиционные деревни.

Чтобы узнать больше о предложении «Bali Experience Rewards» и программе «Marriot Bonvoy», пожалуйста, свяжитесь с rc.dpssw.reservation@ritzcarlton.com



Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, Wechatid: ritzcarlton.com



