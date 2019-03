Entdecken Sie Bali mit dem The Ritz-Carlton, Bali Rewards Erlebnis Angebot

Genießen Sie das Bali Rewards Experience Angebot Ritz Kids-Kinderbecken Seelenreinigungs-Erfahrung balinesischen Kochkursen Hydro-Vital Pool

DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 11, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali feiert am 14. Februar die Einführung von Marriot Bonvoy, dem neuen Prämienprogramm von Marriot International, und bietet ab sofort Das Bali Rewards Erlebnis Angebot an. Ausschließlich für Mitglieder erhältlich soll dieses spezielle Angebot den Gästen die “Quelle des Lebens” - den Indischen Ozean näher bringen. Dazu zählen auch eine Reihe von aufregenden Vorteilen, die das luxuriöse Strandresort auf Bali zu bietet hat. Zum kostenlosen Wellnessangebot gehören täglich Yoga-, Meditation und Surf-Kurse sowie der Zugang zum erfrischenden Hydro Vital Pool und täglich Frühstück für zwei Personen. Familien, die mit Kindern reisen, haben zudem kostenlosen Zugang zum Ritz Kids. Mitglieder können außerdem bis zu 10% auf den besten verfügbaren Preis sparen. Dieses Angebot gilt bis zum 31. März.

Marriot Bonvoy ersetzt Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards und Starwood Preferred Guest (SPG) und basiert auf der Überzeugung, dass Reisen auf allen Ebenen bereichert. Die Mitgliedschaft vorherigen Programme wird automatisch auf Marriot Bonvoy übertragen.

„Mit unserer außergewöhnlichen Lage mit Blick auf das glitzernde Wasser des Indischen Ozeans bietet das The Ritz-Carlton, Bali ein unvergleichliches und unvergessliches Erlebnis. Mit der Einführung von Marriot Bonvoy haben Mitglieder den zusätzlichen Vorteil, Punkte für die gesamte Marriot Gruppe zu sammeln und auch überall einzulösen“, so General Manager Karim Tayach.

Bali ist auch als die Insel der Götter bekannt und für seine von Palmen gesäumten Strände, die faszinierende Kultur, die ausgeprägte Spiritualität und uralte Heilpraktiken berühmt. All dies fließt in eine Reihe von inspirierenden Resort Aktivitäten ein. Yoga-Klassen zum Sonnenaufgang mit Blick auf das Meer, ruhige Meditationssitzungen und unterhaltsame Surf-Kurse sind für Mitglieder des Prämien-Programmes kostenlos. Der Zugang zum Hydro Vital Pool ist eine einzigartige und verwöhnende Form der Hydrotherapie. Der sanft beheizte Hydro Vital Pool ist in eine üppige Dschungellandschaft im Ritz-Carlton Bali Spa eingebaut und verfügt über leistungsstarke Düsen und Wasserspiele, die verschiedene Körperbereiche in einem kraftvollen und entspannenden Erlebnis massieren. Familien mit kleinen Kindern dürfen sich über den kostenlosen Zugang zum Ritz Kids – Kinderclub freuen, der eine Reihe von spannenden Angebote bietet. Junge Reisende können die Gelegenheit nutzen, an Schildkröten-Konservierungsprojekten, Musik- und Tanzstunden sowie Drachenfliegen teilzunehmen, verschiedenes Kunsthandwerk auszuprobieren, und endlose Wasserspiele im voll beaufsichtigten Ritz-Kids Kinderpool zu genießen.

Von balinesischen Kochkursen bis hin zum Seelenreinigungsritual - für diejenigen, die mehr über die Insel und ihr einzigartiges Erbe erfahren möchten, bietet das Ritz-Carlton Bali eine inspirierte Palette kultureller Aktivitäten (gegen Gebühr). Das einzigartige Sarong Concierge-Programm stellt die authentische balinesische Kultur anhand von handgewebten Textilien auf einer halbtägigen Reise vor, die einen faszinierenden Besuch einer Kunsthandwerks-Werkstatt beinhaltet. Über den Concierge des The Ritz-Carlton, Bali können auch maßgeschneiderte Ausflüge organisiert werden, um einige der beeindruckenden Sehenswürdigkeiten auf Bali zu erkunden. Freuen Sie sich auf steil terrassenförmig angelegte Reisfelder bis hin zum grünen Regenwald, historischen Tempeln und traditionellen Dörfern.

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 der besten Villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, WeChatid: ritzcarltonbali



