ザ・リッツ・カールトン バリ・リワード・エクスペリエンスオファーでバリの魅力を満喫

DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 11, 2019 /EINPresswire.com/ -- マリオット・インターナショナルの新しいリワードプログラム、マリオットボンヴォイが2月14日よりスタートされたことを記念して、ザ・リッツ・カールトン バリではザ・バリ・リワード・エクスペリエンスオファーをご用意いたしました。メンバー限定でご用意するこのスペシャルオファーでは、豪華なバリのビーチフロントリゾートにて「命の源」として知られるインド洋からもたらされる、様々な魅力を感じて頂ける内容となっています。毎日のヨガや瞑想、サーフィンクラスなど、多彩なウェルネスアクティビティの無料参加をはじめ、ハイドロ・バイタルプールやお2人様向け毎朝食のサービスをお楽しみいただけるほか、ご家族旅行のお客様にはリッツキッズへの無料アクセスもご用意しています。メンバーのご滞在には最大10%もお得なベスト料金をご提供する今回の特別オファーは、3月31日までの限定プログラムです。

マリオットリワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト(SPG)を統合して新しく作られたマリオットボンヴォイは「旅が人々の生活を豊かにすると共に世界を豊かにする」という信念のもとに作られました。これまでのメンバーシッププログラムは、自動的にマリオットボンヴォイに移行されます。

「美しく輝くインド洋が目の前に広がるザ・リッツ・カールトン バリでは、訪れるゲストの方々に思い出深いひとときをご提供します。今回新たなロイヤリティープログラムであるマリオットボンヴォイが紹介されたことで、メンバーの方々にはさらに魅力的な特典やポイントをお楽しみいただけると感じています」とカリム・タヤック総支配人は語ります。

神々の島として知られるバリ島は、ヤシの木々にふちどられたビーチや魅力あふれる土地の文化、神秘的なスピリチュアリティ、古代から継承されてきたヒーリング療法などがあり、そのどれもがリゾートでご用意するアクティビティで体験することが出来ます。ロイヤリティメンバーは、紺碧の海を見渡すサンライズヨガのクラスや静寂の広がる夕暮れ時のメディテーション、楽しいサーフィンレッスンなどを無料でお楽しみ頂けます。また、オリジナリティあふれるハイドロセラピーをご用意したハイドロ・バイタルプールへの無料アクセスもご用意しています。リッツカールトン・スパ内の色濃い緑に包まれたハイドロ・バイタルプールは、温かいジェット噴射を使い、身体の各部位に心地よいマッサージを施すことで心身共に健やかな状態へと導いていく、水を使ったヒーリング療法です。ご家族でご滞在のお客様には、小さなお子様向けに多彩なプログラムをご用意しているリッツキッズへの無料アクセスもお楽しみいただけます。ウミガメの保護プロジェクトや楽しい工作、伝統舞踊や音楽のレッスン、たこ揚げ、リッツキッズのスイミングプールで楽しむ様々な水遊びなど、充実した内容をご用意しています。

ザ・リッツ・カールトン バリでは、バリ料理のクッキングクラスや魂の浄化儀式など、島独特の文化遺産について触れることができる文化的なアクティビティ(有料)も幅広くご用意しています。リゾートオリジナルのサロンコンシェルジェプログラムでは、半日ツアーで地元の織物工房を訪ね、手織り生地を通じてバリの伝統文化を読み解く珍しいプログラムです。ほかにもザ・リッツ・カールトンのコンシェルジェがオリジナルでご用意するカスタムメイドのツアーには、美しい棚田や熱帯雨林、歴史的寺院、伝統的な村落などを訪れる、興味深い内容のプログラムを多彩にご用意しています。

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、グーグル+、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています。

