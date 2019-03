巴厘岛丽思卡尔顿个性定制的梦幻婚礼

在Majestic教堂举行婚礼 海滩婚礼 一对幸福的新婚夫妇 天空婚礼 巴厘岛最佳婚礼场地

考虑到这一点,我们专业的婚礼团队设计了一份诱惑人心的单点项目单,让每一对新婚夫妇在巴厘岛都有一场一独一无二的定制婚庆” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 1, 2019 /EINPresswire.com/ -- 位于众神之岛的巴厘岛丽思卡尔顿酒店是一处梦幻婚礼的目的地,其整个度假酒店的各处景观覆盖一系列令人惊赞的婚庆和活动场所。此度假酒店一系列独一无二的婚庆套餐致力于缔造终身难忘的回忆,包括个性定制的婚庆套餐以及似于单点美食的专制婚礼服务项目单。客人也受邀参与从场地的选择,鲜花安排,到娱乐和摄影服务的策划来共同打造其梦想中的婚礼。

“当您欢庆人生中最浪漫的一天时,每对情侣都希望婚礼有种别样的感觉。有些人梦想着在海滩上赤脚交换着誓言,而有些人则想在精心布置的婚礼教堂和优雅的宴会厅来接待多达200名的亲朋好友。“考虑到这一点,我们专业的婚礼团队设计了一份诱惑人心的单点项目单,让每一对新婚夫妇在巴厘岛都有一场一独一无二的定制婚庆,”总经理Karim Tayach说道。

在婚庆项目单上,可选从标志性的宏伟教堂,奢华悬崖顶别墅,私人白沙滩到郁葱度假花园等一系列室内室外场所。新娘可选手持一束红玫瑰或热带花卉,或头戴一个白兰花或金色鸡蛋花花环从过道中缓慢走来。娱乐项目可选原声三重奏,现场DJ或激动人心的火舞表演;浪漫餐饮项目也可选择梦幻海滨凉亭双人晚宴或在别墅泳池中为初为新婚夫妇提供的独特浮动早餐。新郎也可体验整套的美发修容,以及和新娘共同享受2小时逃逸浪漫水疗套餐的非凡体验。

一旦客人为此热带天堂婚庆仪式选择了所有关键元素和细节,将会由一位经验丰富的婚礼专家根据其特殊需求和偏好进行沟通,并量身打造一份终生难忘的婚庆。在婚礼当天,包括活动组织专家、周到细致的礼宾部、大厨和摄影师等酒店的淑女绅士们都将齐心协力,确保满足新人梦寐以求的一切完美进行。

如需了解更多有关巴厘岛丽思卡尔顿酒店个性定制婚庆,请通过邮件rcswgcs@ritz carlton.com,电话+62 361 849 8988联系我们或访问网站www.ritzcarltonbali.com。

关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿,拥有戏剧化的悬崖景观;奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的巴厘岛最佳别墅,尽显现代巴厘岛式的奢华,并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部(Ritz-Carlton Club®),其还拥有六个时尚的餐饮场所;一个放纵,带异国情调,并受海洋风情激发的水疗中心;以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼,其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地,豪华的会议空间,以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作,娱乐还是寻求浪漫,巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook,Instagram,Twitter,Youtube,LinkedIn,Google+, 微信账号ritzcarltonbali上关注我们。



巴厘岛丽思卡尔顿酒店梦幻婚礼



