ザ・リッツ・カールトン バリで叶えるわがままドリームウエディング

そのためリゾートのウエディングエキスパートたちは、幸せなおふたりがテーラーメイドで夢のバリ島ウエディングを挙げて頂けるよう、魅力的なアラカルトオプションを幅広くご用意しています” — カリム・タヤック

DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 1, 2019 /EINPresswire.com/ -- 神々の島に位置するザ・リッツ・カールトン バリは、リゾート内に広がる多彩なロケーションでのウエディングや美しいイベント会場を完備する、憧れのウエディングスポットとして知られています。生涯思い出に残る素晴らしいひとときを演出するリゾートでは、バラエティー豊かなウエディングパッケージをはじめ、アラカルトメニューでご用意する上質なウエディングサービスが自慢です。新郎新婦のおふたりは、挙式会場をはじめフラワーアレンジメント、エンターテイメント、写真サービスなどを、お好みの形でお選びいただき、おふたりならではのこだわりウエディングをアレンジ出来る点が魅力です。

「人生でもっともロマンティックな日のお祝いでは、どんなカップルも様々なこだわりがあると思います。サンセットタイムのビーチで祝う裸足のウエディング、憧れのチャペルウエディング、エレガントなボールルームで200名のゲストを招いての盛大な披露宴など、夢の形は様々です。そのためリゾートのウエディングエキスパートたちは、幸せなおふたりがテーラーメイドで夢のバリ島ウエディングを挙げて頂けるよう、魅力的なアラカルトオプションを幅広くご用意しています」とカリム・タヤック総支配人は説明します。

ウエディングメニューには人気のマジェスティックチャペルをはじめ、豪華なクリフトップヴィラ、白砂のプライベートビーチ、緑ゆたかなリゾートガーデンなど室内屋外の多彩なウエディング会場をリストアップ。またバージンロードを歩く新婦のブーケは深紅のバラやトロピカルフラワーのブーケや、白い蘭や香り豊かなフランジパニを使った花冠など。エレガントなアコースティック演奏やDJのライブ、迫力のファイヤーダンスなどお好みのパフォーマンスもお選びいただけます。ご滞在中にはふたりで楽しむロマンティックなビーチフロントのガゼボディナー、挙式翌日の朝ご夫婦で楽しむヴィラのプールに浮かべたフローティングブレックファストも新鮮です。その他ヘアーメイクのサービスはじめ、カップルで楽しむ2時間のロマンティックなスパパッケージなどもご用意しています。

会場や挙式、披露宴のかたちなど基本的なスタイルをセレクトし、楽園でのリゾートウエディングならではのディテールが決まったら、後は細部にわたり経験豊かなウエディングスペシャリストが、おふたりに寄り添いながら憧れのオリジナルウエディングを手配していきます。ウエディング当日はイベントオーガナイザーはじめ、専門フロアコンシェルジェ、シェフ、フォトグラファーなど、リゾートスタッフが一丸となって夢のウエディングを成功へと導きます。

ザ・リッツ・カールトン バリで挙げるテーラーメイドのわがままウエディングのオプション内容や詳細については、rcswgccs@ritzcarlton.comもしくはお電話+62 361 849 8988までお気軽にご連絡ください。またリゾートのウェブサイトwww.ritzcarltonbali.comもご利用ください。



エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドイン、グーグル+、ウィーチャットid: ritzcarltonbaliにてフォローをお待ちしています。



