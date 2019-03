Организованные на заказ Свадьбы Мечты в The Ritz-Carlton Бали

Свадьба в Величественной Часовне Свадьба на пляже счастливая свадьба пара Небесная Свадьба Лучшее свадебное место на Бали

Исходя из этого, наша команда свадебных экспертов создала выбор привлекательных вариантов, которые позволят паре индивидуально организовать свою свадьбу на Бали” — Карим Тайяч

DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 1, 2019 /EINPresswire.com/ -- Расположенный на острове Богов, отель The Ritz-Carlton Бали является местом свадьбы мечты, предлагающим эксклюзивное множество вдохновляющих свадебных церемоний и связанных с этими событиями мест в живописных уголках по всему курорту. Осознавая свою роль в создании воспоминаний на всю жизнь, курорт предлагает эксклюзивный ассортимент свадебных пакетов со всеми вариантами, а также индивидуальные свадебные услуги, представленные в виде меню а ля карт. Гостям предлагается создать свадьбу своей мечты, поскольку они сами выбирают все, начиная от места проведения мероприятия, заканчивая цветочными композициями, развлечениями и фотосъемками.

«Когда дело доходит до празднования самого романтичного дня в своей жизни, каждая пара хочет особого акцента к своей свадьбе. Некоторые люди мечтают обмениваться клятвами босиком на закате солнца на пляже, другие желают устроить свадебную церемонию в часовне и организовать элегантный банкетный зал до 200 гостей. Исходя из этого, наша команда свадебных экспертов создала выбор привлекательных вариантов, которые позволят паре индивидуально организовать свою свадьбу на Бали », - говорит генеральный директор Карим Тайяч.

В свадебном меню представлен обширный список мест для организа ции церемонии как в помещении, так и вне: от фирменной часовни Majestic до роскошных вилл Cliff top, от частного пляжа с белым песком до пышных курортных садов. Невеста может выбрать прогулку по проходу с букетом красных роз или тропических цветов, или головной венок из белых орхидей или золотистой франжипани.

Выбор развлечений включает в себя акустическое трио, набор живой музыки от диджея или волнующее представление с танцами с огнем. А романтические ужины включают в себя волшебный ужин в беседке на двоих на пляже и возможность проснуться как муж и жена, с уникальным «Плавающим Завтраком», который подается прямо на виллу в плавательном бассейне. Также предлагаются услуги по уходу - от прически и макияжа, до божественного 2-часового пакета Escape to Romance Spa («Побег в Романтический Спа») для жениха и невесты.

После того, как гости выберут все ключевые элементы и мелкие детали для своей тропической свадьбы в раю, опытный специалист по свадьбе, который понимает все их особые потребности и предпочтения, будет лично сотрудничать с ними, чтобы сделать запоминающуюся свадьбу на всю жизнь. Когда дело доходит до дня церемонии, Леди и Джентельмены курорта, включая организаторов мероприятий, специального консьержа, шеф-поваров и фотографов, будут работать вместе, чтобы обеспечить свадьбу всем, о чем мечтала пара.

Для получения дополнительной информации о вариантах свадеб на заказ в The Ritz-Carlton Бали, пожалуйста, свяжитесь rcswgccs@ritzcarlton.com или по тел. +62 361 849 8988. Зайдите на наш сайт по адресу www.ritzcarltonbali.com.



Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, Wechatid: ritzcarlton.com



Свадьба мечты в Ритц-Карлтон, Бали



