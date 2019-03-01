Организованные на заказ Свадьбы Мечты в The Ritz-Carlton Бали
DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 1, 2019 /EINPresswire.com/ -- Расположенный на острове Богов, отель The Ritz-Carlton Бали является местом свадьбы мечты, предлагающим эксклюзивное множество вдохновляющих свадебных церемоний и связанных с этими событиями мест в живописных уголках по всему курорту. Осознавая свою роль в создании воспоминаний на всю жизнь, курорт предлагает эксклюзивный ассортимент свадебных пакетов со всеми вариантами, а также индивидуальные свадебные услуги, представленные в виде меню а ля карт. Гостям предлагается создать свадьбу своей мечты, поскольку они сами выбирают все, начиная от места проведения мероприятия, заканчивая цветочными композициями, развлечениями и фотосъемками.
«Когда дело доходит до празднования самого романтичного дня в своей жизни, каждая пара хочет особого акцента к своей свадьбе. Некоторые люди мечтают обмениваться клятвами босиком на закате солнца на пляже, другие желают устроить свадебную церемонию в часовне и организовать элегантный банкетный зал до 200 гостей. Исходя из этого, наша команда свадебных экспертов создала выбор привлекательных вариантов, которые позволят паре индивидуально организовать свою свадьбу на Бали », - говорит генеральный директор Карим Тайяч.
В свадебном меню представлен обширный список мест для организа ции церемонии как в помещении, так и вне: от фирменной часовни Majestic до роскошных вилл Cliff top, от частного пляжа с белым песком до пышных курортных садов. Невеста может выбрать прогулку по проходу с букетом красных роз или тропических цветов, или головной венок из белых орхидей или золотистой франжипани.
Выбор развлечений включает в себя акустическое трио, набор живой музыки от диджея или волнующее представление с танцами с огнем. А романтические ужины включают в себя волшебный ужин в беседке на двоих на пляже и возможность проснуться как муж и жена, с уникальным «Плавающим Завтраком», который подается прямо на виллу в плавательном бассейне. Также предлагаются услуги по уходу - от прически и макияжа, до божественного 2-часового пакета Escape to Romance Spa («Побег в Романтический Спа») для жениха и невесты.
После того, как гости выберут все ключевые элементы и мелкие детали для своей тропической свадьбы в раю, опытный специалист по свадьбе, который понимает все их особые потребности и предпочтения, будет лично сотрудничать с ними, чтобы сделать запоминающуюся свадьбу на всю жизнь. Когда дело доходит до дня церемонии, Леди и Джентельмены курорта, включая организаторов мероприятий, специального консьержа, шеф-поваров и фотографов, будут работать вместе, чтобы обеспечить свадьбу всем, о чем мечтала пара.
Для получения дополнительной информации о вариантах свадеб на заказ в The Ritz-Carlton Бали, пожалуйста, свяжитесь rcswgccs@ritzcarlton.com или по тел. +62 361 849 8988. Зайдите на наш сайт по адресу www.ritzcarltonbali.com.
Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.
Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, Wechatid: ritzcarlton.com
Prhativi Dyah
The Ritz-Carlton, Bali
+62361 848988
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Свадьба мечты в Ритц-Карлтон, Бали
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