Maßgeschneiderte Traumhochzeiten im The Ritz-Carlton, Bali

DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 1, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali, mit seiner herrlichen Lage auf der Insel der Götter und ist ein Traumziel für Hochzeiten. Es bietet eine exklusive Auswahl an atemberaubenden Orten für Hochzeiten und Veranstaltungen mit malerischer Kulisse im gesamten Resort. Das Resort ist darauf spezialisiert, Erinnerungen fürs Leben zu schaffen und bietet eine exklusive Auswahl an Hochzeitspaketen mit verschieden Optionen sowie maßgeschneiderten Hochzeitsservices an. Gäste dürfen sich auf die Hochzeit ihrer Träume freuen und können vom Veranstaltungsort über Blumenarrangements bis hin zu Unterhaltungs- und Fotodienstleistungen personalisieren.

„Wenn es darum geht, den romantischsten Tag Ihres Lebens zu feiern, wünscht sich jedes Paar eine besondere Note für Ihre Hochzeit. Einige Menschen träumen davon, das Gelübde bei Sonnenuntergang am Strand auszutauschen, andere feiern eine kunstvolle Hochzeit in einer Kapelle und einen eleganten Empfang in einem Ballsaal mit bis zu 200 Gäste. Unser Team von Hochzeitsexperten eine Auswahl an attraktiven À-la-carte-Optionen zusammengestellt, die es Paaren ermöglicht, ihre eigene Hochzeit auf Bali individuell zu gestalten “, so General Manager Karim Tayach.

Bei der Wahl der Location finden Sie umfangreiche Möglichkeiten von Innen- und Außenbereichen, angefangen bei der einzigartigen Majestic Chapel bis zu luxuriösen Cliff Top-Villen, einem privaten weißen Sandstrand und üppigen Resort Gärten. Die Braut kann den Gang entlang mit einem Blumenstrauß aus roten Rosen, tropischen Blumen oder einem Kranz aus weißen Orchideen oder goldenen Frangipani gehen. Zu den Unterhaltungsmöglichkeiten zählen ein akustisches Trio, Live-DJ-Set oder eine aufregende Feuertanz-Darbietung. Unter anderen zählt ein romantischer Pavillon am Strand für zwei Personen zu den Speisemöglichkeiten. Als erstes gemeinsames einzigartiges Frühstück bieten wir das Floating Breakfast welches direkt im privaten Pool der Villa serviert wird. Gerne organisieren wir für Sie professionellen Haar und Make-up Service oder ein göttliches 2-stündiges Escape to Romance Spa-Paket für Braut und Bräutigam.

Nachdem das Brautpaar alle Schlüsselelemente und Details für ihre tropische Hochzeit im Paradies ausgewählt haben, wird ein erfahrener Hochzeitsspezialist, der Ihre speziellen Bedürfnisse und Wünsche kennt, diese in die Realität umsetzen, um für die Hochzeit Ihres Lebens zu garantieren. Wenn es um den Tag der Zeremonie geht, arbeiten die Damen und Herren des Resorts, darunter Veranstaltungsorganisatoren, engagierte Floor Concierge, Köche und Fotografen zusammen, um sicherzustellen, dass der Schönste Tag in Ihrem Leben etwas ganz Besonderes ist.



Weitere Informationen zu den Optionen für maßgeschneiderte Hochzeiten im The Ritz-Carlton, Bali erhalten Sie unter rcswgccs@ritzcarlton.com oder Tel. +62 361 849 8988. Besuchen Sie unsere Website unter www.ritzcarltonbali.com.



Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 der besten Villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, WeChat id : ritzcarltonbali

