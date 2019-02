Lichter aus für den Klimaschutz im The Ritz-Carlton, Bali

Laterne freigeben Erdstunde Breezes Tapas Lounge Yoga Flammender Cocktail

Durch die Teilnahme an der Earth Hour laden wir unsere Gäste dazu ein, diese außergewöhnliche globale Initiative zu würdigen und andere dazu zu inspirieren, das Selbe zu tun” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, February 26, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton Bali zeigt einmal mehr starkes Engagement für Nachhaltigkeit, indem es an der Earth Hour am Samstag, den 30 März 2019 teilnimmt. Lichter im gesamten Resort werden ausgeschaltet und den ganzen Tag über besondere Aktivitäten für die Gäste angeboten.

“Als Teil der „Community Footprints“, bilden soziale und ökologische Verantwortung einen Kerngedanken des The Ritz-Carlton, Bali. Durch die Teilnahme an der Earth Hour laden wir unsere Gäste dazu ein, diese außergewöhnliche globale Initiative zu würdigen und andere dazu zu inspirieren, das Selbe zu tun“, so Karim Tayach, Geschäftsführer des The Ritz-Carlton Bali.

Während der Earth Hour, die von 20.30 bis 21.30 Uhr stattfindet, werden die Lichter des Resorts abgeschaltet oder gedimmt. Kerzen sorgen für ein romantisches und umweltfreundliches Flair. Gäste können am späten Nachmittag gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Resorts den Strand reinigen und im Anschluss an einer Yoga Klasse im Yoga Studio teilnehmen. Zur selben Zeit findet ein Lagerfeuer am Strand mit anschliessenden stimmungsvollen Laternensteigen am Strand statt. Eine Feuer-Jonglier Show verleiht diesem Abend in der Breezes Tapas Lounge eine besonders beeindruckende Atmosphäre.

Die Earth Hour begann 2007 als symbolische Lichteraktion und entwickelte sich zur weltweit Größten Volksbewegung für die Umwelt. Sie hebt Themen der Nachhaltigkeit auf unserem Planeten in den Vordergrund und zeigt wie Einzelpersonen und Unternehmen etwas bewegen können.

The Ritz-Carlton engagiert sich weltweit für außergewöhnlichen Service. Diese Tradition erstreckt sich von den Community Footprints, einem Programm für soziale und ökologische Verantwortung, das darauf abzielt, das Leben anderer zu beeinflussen und einen Unterschied zu bewirken. Gelenkt von den Prinzipien der Verpflichtung, Teilnahme und Veränderung werden die The Ritz-Carlton Resorts und Hotels weltweit an der Earth Hour teilnehmen und sich mit lokalen Gemeinschaften mit den sie zusammenarbeiten verbünden.

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 der besten Villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, wechatid:ritzcarltonbali





Beste Luxusvillen auf Bali



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.