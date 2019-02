Das The Ritz-Carlton, Bali stellt seinen Tagungs-Concierge vor

Tagungs-Concierge sicherstellen, dass jede Veranstaltung die Erwartungen der Gäste übertrifft Omar Sutjipto Der beste Treffpunkt in Bali

DENPASAR, BALI, INDONESIA, February 21, 2019 /EINPresswire.com/ -- Mit beeindruckenden Tagungs Räumlichkeiten, einer einzigartigen Kapelle am Strand und einer Auswahl an außergewöhnlichen Veranstaltungsorten, ist das The Ritz-Carlton, Bali bekannt für erfolgreiche Events. Natürlich braucht es mehr als nur hervorragende Einrichtungen, um eine unvergessliche Veranstaltung zu organisieren - hinter den Kulissen kümmert sich in Zukunft Omar Sutjipto um sämtliche Details. Als “Conference Floor Concierge” ist es seine Aufgabe, mit allen Abteilungen, einschließlich unserer erfahrenen Event-Organisatoren, zu kommunizieren und zu koordinieren, und um sicherzustellen, dass jede einzelne Veranstaltung - sei es eine Vorstandssitzung, eine Themen-Geburtstagsfeier oder eine elegante Hochzeit -Erwartungen auf jeder Ebene zu übertreffen. „Ich liebe die Einzigartigkeit, jeden Tag verschiedene Events zu veranstalten, und ich freue mich über jede einzelne davon. Feedback von Kunden und Organisatoren ist mir wichtig um Erfahrungen und Wissen auszutauschen “, sagt Omar.



Omar ist die Verbdingung zwischen Gästen und den geschätzten Damen und Herren des The Ritz-Carlton, Bali. Lange bevor eine Veranstaltung beginnt, hat er sich mit Gästen und unserem Team erfahrener Organisatoren des Resorts getroffen, um alle Aspekte sorgfältig zu planen. Am Tag eines Events inspiziert er sorgfältig den Veranstaltungsort, um sicherzustellen, dass alles perfekt vorbereitet ist. Er trifft sich mich Event-Organisatoren um zu prüfen, ob auf alle Details geachtet wurde. In der Küche probiert er gemeinsam mit den Köchen ob das kulinarische Angebot - egal ob Canapés, indonesisches Buffet oder exquisites Fünf-Gänge-Menü - den hohen Standard des The Ritz-Carlton Bali entspricht. Bei Beginn der Veranstaltung, ist Omar sehr präsent, von der Begrüßung der Gäste über das Beaufsichtigen von Fotoshootings bis zur Koordination des Getränkeservices, er stellt sicher, dass jeder Moment nahtlos in den nächsten übergeht.

„Bei der Ausführung herausragender Events ist ein großer Teil unseres Erfolgs die Liebe zum Detail. Die Rolle des Floor Concierge ist einzigartig für das The Ritz-Carlton, Bali und Omar spielt eine unschätzbare Rolle, um sicherzustellen, dass jedes Event, die Erwartungen der Gäste übertrifft. “, so Karim Tayach, General Manager des Resorts.

Der in Jakarta geborene Omar studierte Hospitality und Event Management in der Schweiz und sammelte internationale Erfahrungen in der Schweiz und in Palm Beach, Florida. Seine Karriere im The Ritz-Carlton, Bali begann als Concierge-Agent und hat durch sein Engagement zu mehreren Beförderungen geführt, die zu seiner aktuellen Position als Conference Floor Concierge 2016 führten. Omar spricht fließend Englisch, Indonesisch und Französisch.

Omar bezeichnet sich selbst als jemand der immer nach dem Besten strebt und hoch motiviert. Zudem ist er aktives Mitglied in der Indonesischen Concierge Society. Aufgrund seiner starken organisatorischen Fähigkeiten und seines Engagements für seine Rolle kann er eine Reihe von Ereignissen an einem Tag überwachen - und wenn eine Hochzeitsfeier bis spät in die Nacht geht, wird er bis zum Ende da sein, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung gut läuft. Omar ist auch ein großartiger Tänzer und gewann kürzlich einen Preis für seine Solo-Performance im Jubiläumsereignis The Ritz-Carlton, Bali.

Das The Ritz-Carlton, Bali ist eines der besten Strandhotels in Bali sowie preisgekrönter Veranstaltungsort, und verkörpert das Motto "Damen und Herren arbeiten für Damen und Herren". Das Personal ist das Herz des Resorts. "Was mir an der Arbeit im The Ritz-Carlton, Bali am besten gefällt, ist die Teamarbeit und das Streben, Erwartungen der Gäste zu übertreffen", sagt Omar.



In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 der besten Villen im Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, WeChat id : ritzcarltonbali



