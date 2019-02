Coindeal i 400 tysięcy wyświetleń reklamy z klubem Premier League

WROCłAW, DOLNY ŚLąSK, POLSKA, February 19, 2019 / EINPresswire.com / -- Film promocyjny i szerokie uderzenie w internecie. To nowy projekt promocyjny założonej przez trzech wrocławian giełdy kryptowalut CoinDeal. W spocie reklamowym występuje m.in. światowej klasy piłkarz Ruben Neves. W zaledwie tydzień reklama zostałą wyświetlona 400 tysięcy razy.W gwiazdy niespełna minutowego spotu wcielili się Ryan Bennett, Conor Coady, Ruben Neves, Will Norris, Raul Jimenez, Diogo Jota. Piłkarze pokazani zostali na ekranie w sposób, który ma uwypuklić wartości obu światów – kryptowalut oraz piłki nożnej.- Internet to genialne narzędzie, to dzięki niemu działa nasza giełda, to dzięki niemu mamy możliwość szybkiej i bezproblemowej komunikacji i dzięki niemu i pomocy What’s App, który jest naszym podstawowym narzędziem pracy, bardzo sprawnie doprowadziliśmy do tego, aby wspólnie stworzyć film promujący CoinDeal z użyciem Wolves. Rozmawiamy ze sobą, choć teoretycznie jesteśmy z różnych światów, mamy wspólne cele, ekscytujemy się tym co robimy i jak to robimy. Wolves zaciekawili się krypto, my staliśmy się fanami Wolverhampton, cała nasza firma kibicuje i w weekendy mamy gorącą linię na telefonach gdy tylko jest mecz – mówi Kajetan Maćkowiak, jeden z założycieli CoinDeal.Klip, który powstał to kolejny element współpracy giełdy i siódmego klubu Premier League. Wcześniej w mediach w Polsce bardzo głośno było m.in. o Mikołajkowym prezencie, który dzięki Wolverhampton i CoinDeal trafił do drużyny z B-Klasy – Wilków Różana. Polski, malutki klub, a zarazem Fanbase Woles otrzymał oryginalne stroje piłkarskie, dokładnie takie, w jakich gra Wolverhampton. Projekt z pograniczna Społecznej Odpowiedzialności Biznesu trafił do głównego wydania telewizyjnego Faktów – ogólnopolskiej edycji podsumowującej wydarzenia całego dnia. Interesowały się nim także ogólnopolskie gazety i portale internetowe.CoinDeal pokazał też, że z zimowego Dolnego Śląska do słonecznej Kalifornii nie jest wcale daleko. W międzyczasie logotyp partnera Wolverhampton, pojawił się na koszulce Cheerladers Gdynia, który brały udział w Polish Heritage Night w NBA, corocznej imprezy organizowanej przez Marcina Gortata.Współpraca CoinDeal i Wolves jest niezwykle wartościowa. Pierwszy kwartał pokazał, że giełda dzięki obecności na rękawkach Wolves, ale także na oparciach foteli ławki rezerwowych na stadionie w Wolverhampton zanotował 31 mln (6 mln funtów) złotych wartości medialnej. CoinDeal jest wśród nielicznych na świecie, którzy dynamicznie i sukcesywnie się rozwijają - nawet pomimo ostatniego spowolnienia na rynku kryptowalut. Na giełdzie założonej przez trzech Polaków, zarejestrował się całkiem niedawno 200-tysięczny trader, a akcje promocyjne i ich rozmach, pokazują stabilność funkcjonowania.Łącząc swoje siły z Wolverhampton, CoinDeal zapisał się na stałe na kartach historii, stając się pierwszą na świecie giełdą kryptowalut, która została sponsorem zespołu Premier League. Następnie była też pierwszą, która ufundowała bitcoina w turnieju koszykówki ulicznej, pierwszą, która pojawiła się na koszulkach zespołu cheerleaders, pierwszą, która nakręciła reklamę z zespołem Premier League, pierwszą która wsparła zespół z niskiej klasy rozgrywkowej.



