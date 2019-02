Feiern Sie Oster im The Ritz-Carlton, Bali

Maskenmalerei für Kinder Fischfütterungsaktivität Ritz Kids-Kinderbecken Ostersonntagsbrunch am Indischen Ozean Ostersonntag Brunch

An Ostern ist traditionell eine Zeit, die Familien gemeinsam miteinander verbringen. Gönnen Sie mit einem Luxusurlaub in einem Strandresort Ihren Liebsten ein Osterfest, das Seinesgleichen sucht” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, February 12, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali hat dieses Jahr viel für Familien, die Ostern im luxuriösen tropischen Stil feiern möchten zu bieten. Kleinkinder werden begeistert davon sein, dass der Osterhase auch nach Bali kommt. Der Ostersonntag verspricht zahlreiche lustige Aktivitäten, die garantiert ein Leben lang in Erinnerung bleiben.

„An Ostern ist traditionell eine Zeit, die Familien gemeinsam miteinander verbringen. Gönnen Sie mit einem Luxusurlaub in einem Strandresort Ihren Liebsten ein Osterfest, das Seinesgleichen sucht. Neben großzügigen Familiensuiten, Aktivitäten am Strand und kulturellen Exkursionen, die für Familien geeignet sind, freuen sich Kinder auf das unterhaltsame und kreative Programm im Ritz-Kids, dem Kinderclub des Resorts. In der Zwischenzeit können Eltern den festlichen Geist des Osterfestes mit einer Auswahl an kulinarischen Angeboten – unter anderem einem Oster-Gourmet-Sonntagsbrunch genießen“, so General Manager Karim Tayach.

Das wunderschöne Strandresort, welches zu einem der besten Familienhotels auf Bali zählt, hat am Ostersonntag verschiedene Überraschungen für die Jüngsten im Ritz Kids vorbereitet. Sie dürfen sich auf Ostereiersuche, Ostereier dekorieren, basteln von Hasenmasken, Körbchen dekorieren und Baume pflanzen freuen. Im Ritz Kids Pool erwartet Sie außerdem unterhaltsamer Badespaß. Zu den Höhepunkten am Karfreitag zählen die Janur-Kreation, das Dekorieren von Cupcakes und das Füttern von Fischen. Am Ostersamstag können Kinder an einem Yoga-Kurs teilnehmen, balinesische Musik erlernen sowie Golf spielen.

Während sich die Kinder im Ritz Kids vergnügen, können Eltern im preisgekrönten The Beach Grill einen langen und gemütlichen Osterbrunch im mediterranen Stil mit Blick auf den palmengesäumten weißen Sandstrand genießen. Die Gerichte werden an Live-Kochstationen zubereitet, ein reichhaltiges Buffet, eine Auswahl an À-la-carte-Menüs und verlockende Küchenchefs, kreieren mit den frischesten Zutaten wahre Meisterwerke. Zu den Highlights zählen gebackene Gindara mit Kirschtomaten, Olivenöl und Dill sowie eine Carving-Station mit Angus Ribs und verschiedenen Gewürzen. Leckere hausgemachte Pastagerichte werden à la Minute zubereitet, während die Risotto Live Cooking Station eine Auswahl an frischem Gemüse, gehackten Kräutern, gerösteten Pinienkernen und Trüffelöl sowie frischen geriebenen Parmesan bietet. Auf der Speisekarte stehen Gourmet-Spezialitäten wie Hummer-Omelette, Meeresfrüchte und gegrillter Snapper. Indonesische Aromen wie Sate Lilit oder Sambal Matah mit Limette sind auf dem Buffet zu finden. Leckere Desserts runden das Erlebnis ab und reichen von Zitronengras-Brûlé über schwarzen Milchreis, Pekannuss-Torte, frisch geschnittenen tropischen Früchten und einem Eiswagen sowie einer Live-Dessertstation, die Crepes Suzette serviert.

Der Ostersonntags-Strandbrunch ist für 698.000 IDR zuzüglich 21% Steuern und Servicegebühr pro Person erhältlich. Zusätzlich mit separaten Getränkepakete erworben werden. Wir begrüßen auch Gäste außerhalb des Resorts. Diese können zudem auch den herrlichen Pool und die Einrichtungen eines der besten Hotels auf Bali genießen.

Für weitere Informationen und Buchungen wenden Sie sich bitte an rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com oder besuchen Sie www.ritzcarlton.com/bali.

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 der besten Villen in Bali in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, wechatid:ritzcarltonbali



Kids Go Glamping im The Ritz-Carlton, Bali



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.