Business auf Bali: Das Ritz-Carlton, Bali präsentiert das "Meet The Banjar" - Tagungsangebot

DENPASAR, BALI, INDONESIA, February 6, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali erweckt den magischen Geist Balis zum Leben. Das Tagungsangebot "Meet the Banjar" bietet mit seinen umfangreichen Konferenz-Möglichkeiten und der neuesten audiovisuellen Technik die perfekte Balance zwischen Business und Freizeit. Unsere engagierten Damen und Herren des Resorts, die für die einzigartigen Events des Resorts verantwortlich sind, sorgen für personalisierte Veranstaltungen mit ausgezeichneten Service durch echte balinesische Gastfreundschaft.

Abgeleitet von dem Wort "Banjar", welches eine traditionelle Dorfgemeinschaft in der balinesischen Kultur beschreibt, ist das Angebot "Meet the Banjar" von reichen kulturellen Traditionen inspiriert. Gemeinschaftliche Begegnungen von Menschen auf Bali finden der an einem Ort namens "Bale Banjar" statt, an dem alle Entscheidungen bezüglich des sozialen Wohlergehens und der Zukunft der Bewohner getroffen werden. Im Banjar versammeln sich die Einheimischen auch, um Gaben zu opfern und Dekorationen für ihre Dörfer zu segnen, die hauptsächlich aus Palmblättern, tropischen Blumen oder Bambus bestehen. Das kuratierte Meeting-Angebot des The Ritz-Carlton, Bali soll das lokale Erbe und den lokalen Geist widerspiegeln sorgt außergewöhnliche Erlebnisse der Teilnehmer.

Der mit Lava angereicherte Boden dient als perfekte Grundlage zum Anbau von Gemüse, tropischen Früchten und seltenen Gewürzen. Regionale kulinarische Traditionen zeigen das reiche Erbe. Im Rahmen des Meet-Pakets „Meet the Banjar“ wurde ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis kreiert bei dem nur sorgfältig unserem Catering Team ausgewählten Zutaten verwendet werden. Die Obstmarkt Pause präsentiert die frischeste Ernte der Insel die direkt vom Garten auf den Tisch mit einzigartigen Häppchen serviert wird. Bei der Balinesischen Süße Pause lernen Teilnehmer Süße Stückchen aus verschiedenen Regionen der Insel kennen, die aus drei Hauptbestandteilen bestehen: Reismehl, Kokosnuss und Palmzucker. Das Warung Mittagessen wird präsentiert wie ein wahres Street-Food Erlebnis im Ambiente der beruhigenden Meeresbrise. Das Essen ist reich an Aromen und Gewürzen und wird im traditionellen Speisewagen serviert. Vor Ort frisch zubereitet, können Sie verschiedene regionale Gerichte probieren und sich auf ein kulinarisches Abenteuer freuen.

„Das The Ritz Carlton, Bali bietet preisgekrönte Veranstaltungs-Räume im Innen- und Außenbereich, die eine Vielzahl an Möglichkeiten für Unternehmen bieten. Mit einem einzigartigen balinesischen kulturellen Erlebnis, begeistern wir unsere Gäste mit interessanten und erfolgreichen Veranstaltungen“, so General Manager Karim Tayach.

Für einen tadellosen Abschluss Ihrer Veranstaltung und als unvergessliche Erinnerung an Ihr Reiseziel dürfen Sich Gäste auf ein Indian Ocean Dinner freuen. Bei Einbruch der Dunkelheit und unter klarem Sternenhimmel, lassen Gäste Ihre Schuhe auf dem Zimmer für eine wahre Füße im Sand Erfahrung, die durch einheimische Dekorationen, attraktive Unterhaltung und eine unverwechselbare Küche einen einzigartigen Abend verspricht.

Der goldene Strand des Resorts, dessen Dekoration von einem balinesischen Fischerdorf inspiriert ist, wird von gedämmten Licht und Tiki-Fackeln beleuchtet. Elegante Tische sind tief in den Sand hineingebaut und bieten einzigarte Speise-Möglichkeiten sowie ein natürliches Amphitheater, von dem aus Gäste Weltklasse-Gerichte genießen können. In einer wahrhaft festlichen Atmosphäre genießen die Besucher eine visuelle Reise mit traditionellem Tanz und Musik in einer spektakulären Umgebung.



Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 der besten Villen in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, WeChatid: ritzcarltonbali.



