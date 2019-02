Совместить Отдых И Бинес На Бали : Отель The Ritz-Carlton Бали Предлагает Пакет «Встреча С Банджаром»

Ужин в балийском стиле Балийский сладкий перерыв Ужин у Индийского океана Выбор свежих морепродуктов Балийском стиле

DENPASAR, BALI, INDONESIA, February 4, 2019 /EINPresswire.com/ -- Воплощая волшебный дух Бали в реальность, отель The Ritz-Carlton, Bali предлагает опыт деловых встреч, который отражает суть балийского наследия, приятно удивляя и вдохновляя каждого участника встречи. Пакет для встреч «Встреча с Банджаром» обеспечивает идеальный баланс между бизнесом и отдыхом, предоставляя большие конференц-залы, оснащенные новейшими аудиовизуальными технологиями. Стараясь помочь провести единственные в своем роде деловые встречи, ответственные Леди и Джентельмены отеля The Ritz-Carlton Бали обеспечат превосходное обслуживание из подлинного балийского гостеприимства.

Исходя из слова «Банджар», базового общества в балийской культуре, пакет «Встреча с Банджаром» ориентирован на богатые культурные традиции. Представляя дух общности и демократии, философия деловых встреч на Бали заключает в себе идею о том, что когда люди собираются в месте под названием «Бале Банджар», они принимают все решения, касающиеся социального обеспечения и будущего жителей «Банджара».

В «Банджаре» местные жители также собираются, чтобы изготовить подношения для своих Богов и украшения для благословения своих деревень, сделанные в основном из пальмовых листьев, тропических цветов или бамбука. В отеле The Ritz-Carlton Бали кураторское предложение о деловых встречах было разработано для того, чтобы во время проведения этих необычных мероприятий передать местное наследие и дух, разнообразить жизнь каждого участника.



Местные кулинарные традиции демонстрируют коренное и богатое наследие благодаря благодатной почве на острове, обогащенной лавой, идеальной для выращивания овощей, тропических фруктов и редких специй. Используя каждый ингредиент полезный для организма, команда общественного питания курорта профессионально разработала уникальный кулинарный опыт - как часть пакета «Встреча с Банджаром».

The Fruit Market Break («Фруктовый Перерыв») предлагает свежий урожай садов острова, из которого уникально приготовлены блюда на любой вкус.

The Balinese Sweet Break («Балийский Сладкий Перерыв») предлагает знаменитые традиционные закуски от разных частей острова, приготовленные из трех основных ингредиентов - рисовой муки, кокосового ореха и пальмового сахара. Warung Lunch («Ужин в Варунге») - это место, напоминающее уличный продуктовый рынок, где гости могут попробовать различные блюда местной кухни. Свежеприготовленная, богатая вкусом и специями, еда подается в традиционных тележках на территории отеля, чтобы развлечь гостей кулинарным приключением.

The Ritz-Carlton, Бали предлагает отмеченные наградами залы для проведения мероприятий внутри и площадки на открытом воздухе, а также лучшие места для корпоративных мероприятий, предоставляя захватывающий балийский культурный опыт, который волнует своих гостей и обеспечивает проведение наиболее интересных и успешных мероприятий», - говорит Главный Менеджер Карим Таяч.

Для безупречного окончания деловых встреч и незабываемого ощущения места, гости могут выбрать Ужин у Индийского Океана. С наступлением ночи и появлением звезд, гости могут обратиться к обувному консьержу курорта, чтобы погрузиться в непринужденную, без обуви атмосферу, созданную в местных декорациях, с привлекательными развлечениями и самобытной кухней.

Золотистый пляж отеля, декорированный как балийская рыбацкая деревушка, освещен небольшими кострами и факелами тики. В уютной интимной обстановке изящные столы увязают глубоко в песке, а на открытой площадке гостям предлагается насладиться блюдами мирового класса.

В самых эффектных местах и в настоящей праздничной атмосфере посетители будут наслаждаться музыкой и традиционными танцами.

Чтобы учесть современную тенденцию деловых встреч и инсентив-поездок, рассмотрите опыт встреч здесь,Зайдите на сайт www.ritzcarlton.com/bali

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда.



