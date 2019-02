ザ・リッツ・カールトン バリでご案内する「バンジャール」ミーティングパッケージ

バリスタイルディナー バリスイートスイーツブレイク インド洋でのディナー 新鮮な魚介類の選択 バリ風の装飾

ザ・リッツ・カールトンバリでは受賞実績を誇る屋内屋外の会場や、コーポレートイベントに最適な会場を幅広く完備しています。またバリならではの魅力あふれる文化体験をご用意し、催事を成功へと導きます” — カリム・タヤック

DENPASAR, BALI, INDONESIA, February 4, 2019 /EINPresswire.com/ -- バリ島の神秘を感じて下さい。この度ザ・リッツ・カールトン バリでは、バリ島に受け継がれている伝統や神秘を盛り込んだ、新しいビジネスミーティングの形をご案内いたします。「バンジャール」ミーティングパッケージは、充実した会議施設に最新の視聴覚技術を完備し、ビジネスと休暇をバランスよく取り入れた、バリ島ならではの新しいミーティングパッケージです。思い出に残るイベント、ザ・リッツ・カールトン バリの紳士淑女たちによるきめ細かなサービス、様々なご希望に応じたテイラーメイドなご手配などが、バリでの大切なひとときを成功へと導きます。

「バンジャール」とは、バリ文化に昔から受け継がれてきた小さな地域社会、いわゆる町内会を意味しています。「バンジャール」ミーティングパッケージでは、こうした地元の伝統文化を、ビジネスでバリを訪れる方々にも感じて頂きたいとデザインされました。地元に根づく文化や伝統を共有する場所「バレ・バンジャール」は、昔から島の人々にとって、神々へのお供え物を用意したり、地域内に飾る竹やヤシの葉、色鮮やかな花々で作られた伝統的な飾り物を手分けして作る、地元の人々の社交の場として大切な存在です。ザ・リッツ・カールトン バリでは、こうした地元の精神を受け継ぎ、参加する全ての皆様によって作り上げていく素晴らしいイベントの成功を目指しています。

火山灰による肥沃な土地は野菜や果物、珍しいスパイスをたっぷりと育んでくれます。こうした多彩な食材から伝統的な美味しい食文化が生まれました。リゾートでは、身体にやさしい地元の新鮮な食材を使ったお食事を、「バンジャール」ミーティングパッケージでもご紹介いたします。フルーツマーケットブレイクは、島で収穫された新鮮な素材をオリジナリティー豊かな演出でご用意いたします。またバリニーズスイーツブレイクでは、古くから親しまれている三つの食材、ライスフラワーとココナッツ、パームシュガーを使い、島の各地で人気の伝統菓子をご紹介いたします。心地よい潮風を感じながら屋外でお楽しみ頂くワルンランチは地元の市場をイメージし、屋台で人気のメニューや地元ならではのお食事をご用意しています。伝統的な屋台には、スパイスをたっぷりと使った風味豊かなお食事がずらりと並び、新鮮でエキゾチックな味わいは思い出に残るひとときとなるでしょう。

「ザ・リッツ・カールトンバリでは受賞実績を誇る屋内屋外の会場や、コーポレートイベントに最適な会場を幅広く完備しています。またバリならではの魅力あふれる文化体験をご用意し、催事を成功へと導きます」 カリム・タヤック総支配人は説明します。

そしてバリ島でのご滞在を印象付けてくれるインド洋のディナーで、ミーティングの最後を飾ります。夕日が水平線の彼方へと沈み、星がまたたく夜空の下、参加ゲストの方々は靴をリゾートのシューズコンシェルジェへとお預け頂き、リラックスした雰囲気の中で美味しいお食事と伝統的なエンターテイメントをゆったりとお楽しみください。

バリの伝統的な漁村をイメージしたビーチフロントでは、たいまつの灯りが印象的。砂地に置かれたエレガントなテーブル席では、上質なお食事の数々をご用意いたします。エキゾチックで神秘的な雰囲気の中繰り広げられる伝統的な音楽やバリ舞踏が、お祝いの気分に包まれたディナータイムを一層盛り上げてくれるでしょう。

現代のニーズやトレンドに沿ったミーティングやインセンティブ旅行に対応するザ・リッツ・カールトンバリの最新ビデオはこちらをご覧ください。またソーシャルメディアでは#RCMemoriesをご利用ください。

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在をご用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペルや、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いのイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドインにてフォローをお待ちしています。

