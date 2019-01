Представляем Консьержа Конференц-Зала в отеле Ritz-Carlton Бали

Этаж консьерж Омар Сутжипто обеспечение того, чтобы каждое событие превышало ожидания гостей Лучшее место встречи на Бали

Роль Консьержа Конференц-зала является уникальной в Ritz-Carlton Бали и Омар играет неоценимую роль в обеспечении того, чтобы каждое мероприятие, которое мы проводим, превосходило ожидания гостей ” — Карим Таяч

DENPASAR, BALI, INDONESIA, January 28, 2019 /EINPresswire.com/ -- Благодаря потрясающему конференц-залу, великолепной часовне на берегу моря и многим красивейшим местам, отель Ritz-Carlton Бали славится проведением успешных мероприятий. Конечно, чтобы организовать запоминающееся событие, нужно больше, чем просто отличные условия, а Омар Сутжипто заботится обо всех деталях лично. Как Консьерж Конференц-зала, он отвечает за общение и координацию со всеми отделами, включая опытных организаторов мероприятий, чтобы гарантировать, что каждое событие - будь то роскошное заседание правления, тематическая вечеринка по случаю дня рождения или элегантный свадебный прием - превосходит ожидания на каждом уровне.

«Мне нравится уникальность организации различных типов мероприятий каждый день, и я наслаждаюсь каждым из них, в которых я участвую. Очень приятно встречаться с клиентами и организаторами для обмена опытом и знаниями », - говорит Омар.

Омар является посредником между гостями и уважаемыми Леди и Джентльменами в Ritz-Carlton. Задолго до начала мероприятия он встречается с гостями и командой опытных организаторов курорта, чтобы тщательно спланировать каждый аспект. В день мероприятия он старательно осматривает места, чтобы убедиться, что все идеально подготовлено и встречается с организаторами, чтобы проверить, что у них все под контролем каждую минуту. Он также находится на кухне, дегустируя еду вместе с шеф-поварами, чтобы гарантировать, что кухня - будь то канапе, индонезийский шведский стол или изысканное меню из пяти блюд - соответствует высоким стандартам, которыми славится Ritz-Carlton Бали. После начала мероприятия Омар всегда на виду: он приветствует гостей, наблюдает за фотосъемками и координирует обслуживание напитков, чтобы каждый момент плавно переходил в следующий.

«Когда дело доходит до организации выдающихся событий, большая часть нашего успеха - это внимание к деталям, которые мы организуем. Роль Консьержа Конференц-зала является уникальной в Ritz-Carlton Бали и Омар играет неоценимую роль в обеспечении того, чтобы каждое мероприятие, которое мы проводим, превосходило ожидания гостей », - говорит Карим Тайач, генеральный директор курорта.

Омар родился в Джакарте, изучал гостиничный бизнес и менеджмент по организации мероприятий в Швейцарии, приобрел международный опыт работы в отелях как в Швейцарии, так и в Палм-Бич, штат Флорида. Начал свою карьеру в Ритц-Карлтон Бали в качестве агент-консьержа, а его самоотверженность и стремление к росту способствовали продвижению по службе, и это привело к его нынешней должности в качестве Консьержа Конференц-зала в 2016 году. Омар говорит на английском, индонезийском и французском языках.

Омар характеризует себя неизменным отличником, который чрезвычайно мотивирован, он член Общества Консьержев в Индонезии. Его сильные организаторские способности и преданность своей профессии доказывают, что он может наблюдать за несколькими мероприятиями в течении дня - и если свадебное празднование идет до поздней ночи, он будет там до конца, чтобы убедиться, что мероприятие проходит хорошо. Омар также великолепный танцор, и недавно получил приз за сольное выступление на юбилейном мероприятии в Ritz-Carlton Бали .

Признанный одним из лучших пляжных отелей на Бали, а также отмеченным наградами как место для проведения мероприятий, отель Ritz-Carlton Бали следует девизу «Леди и Джентельмены обслуживают Леди и Джентельменов», а его персонал - это сердце курорта, который очень прославил культуру обслуживания. «Больше всего мне нравится работать в Ritz-Carlton, это командная работа и готовность оправдать ожидания гостей», - говорит Омар.



Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, Wechatid: ritzcarlton.com



