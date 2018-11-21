Аарон Г. Френкель и Главный Раввин России Берл Лазар отдали дань уважения Эли Визелю накануне его 90-летия
Во время данного мероприятия, состоявшегося в доме Визеля, который теперь служит музеем памяти о Холокосте, Френкель и Лазар приняли участие в уникальном межконфессиональном диалоге, посвященном острым проблемам антисемитизма, ксенофобии и насилия.
Мероприятие было инициировано организациями “Марш живых” и Лимуд FSU с целью поддержки местного сообщества и состоялось всего через два месяца после того, как антисемитские граффити были оставлены на стенах семейного дома Визеля. Мероприятие проводилось совместно с участием представителей религиозных общин Румынии.
Френкель, который также является президентом Лимуд FSU, вел диалог с участниками: «Раввин Лазар и я только что приехали в Сигет из Иерусалима, у которого много имен. Одним из них является «Йеру-Шалем» - смысл на иврите «видеть единство» - «искать мира». Не секрет, что сегодня мы живем в сложном мире, который сталкивается со множеством серьезных проблем. Поэтому у нас миротворческая миссия, и мы должны жить, подавая пример всем, от молодежи до взрослых, нашими действиями и поведением».
Френкель уточнил: «Когда в Йом-Киппур князь Монако присоединяется к нашей церемонии, это знак для всех, чтобы стремиться к миру и единству. Когда президент Путин приезжает на церемонию зажжения свечей Хануки или встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в музее толерантности в Москве, это знак для всех, как вести себя. Каждый из нас должен стремиться показать пример другим, а также создать хороший тон того, как мы все должны действовать и вести себя».
Френкель также рассказал участникам о наследии Эли Визеля: «Он всегда искал мира. Он был воином за справедливость, воином за единство и, прежде всего, примером великого Человека. Мы обязаны следовать по его стопам, чтобы достичь мира и добра для всех в этом мире».
Раввин Берл Лазар, который также участвовал в диалоге, рассказал собравшимся о его связи с этим местом: «В сердце моего прадеда Сигет занимал особое место. Он часто говорил мне, что этот городок - часть богатой духом нации. В то же время Холокост является частью ее истории, и поэтому важно помнить, что произошло здесь, и нести послание в будущее - сделать все возможное, чтобы остановить антисемитизм».
Лазар также добавил, что «еще важнее узнать, кто именно научил ненавидеть того человека, который нарисовал граффити на стене дома Визеля. Ненависть ведет к убийству, убийство ведет к разрушению и, в конце концов, проигрывают все. Поэтому самым важным уроком, который нужно извлечь, является стремление к миру и дружбе и проповедь понимания и любови».
Rey Bernabeu
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