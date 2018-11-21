区块链跨境汇款项目REMIT与HYCON缔结伙伴关系
REMIT与HYCON达成跨境汇款生态系统扩展伙伴关系SEOUL, SOUTH KOREA, November 21, 2018 /EINPresswire.com/ -- 基于区块链的跨境汇款项目REMIT(代表安赞秀)于20日宣布，已与Glosfer•HYCON(代表金泰元)就“区块链事业及跨境汇款服务相互协作”建立了合作伙伴关系。
区块链平台HYCON自主开发出了主网，而本次业务合作将基于HYCON的基础设施，力求实现双方的进一步发展。此外，HYCON计划构建“HYCON生态系统之跨境汇款服务”，本次合作将把该服务的领域进一步扩大。
REMIT是基于区块链的去中心化汇款及支付结算平台。REMIE平台一直致力于实现安全且价格低廉的跨境汇款及交易。开发这一平台的BluepanNet成立于2015年4月，其后开始提供加密货币跨境汇款服务。该服务最早于菲律宾起步，目前可汇款范围已经扩大至中国、越南、澳大利亚、香港等6个国家和地区，服务的重复使用率高达90%，已实现了帮助移居劳动者向本国汇款时节省时间及费用的目的。
REMIT代币经济(token economy)为了提高交易的稳定性和安全性而采取了双重机制，将代币分为REMI及REMD，以此来保证稳定的流动性供给。REMI在外部交易所上市可进行自由交易，而REMD则作为市场参与者的激励。想要使用REMD进行跨境汇款时，用户首先要获得REMI，在进行权益累积(staking)后兑换成REMD。为了保证兑换的顺利进行， REMIT把一定比率的REMI作为激励，且激励与进行权益累积的REMI金额及时间成正比 。
Glosfer•HYCON的代表金泰元表示：“在区块链跨境汇款领域，REMIT一直扮演着领军企业的角色，通过这次与REMIT达成的伙伴关系，将有望构建HYCON生态系统所追求实现的的金融领域，并实现跨境汇款服务领域的进一步扩大。 ”
Glosfer•HYCON的代表金泰元目前担任REMIT的顾问，他在韩国国内开创了加密货币跨境汇款服务的先河，并成功将其发展为韩国第一代区块链企业。
处理速度成功翻倍的技术集约型加密货币HYCON与韩国国内加密货币跨境汇款服务领域的领军企业BluepanNet•REMIT将携手打造出“基于区块链的汇款交易平台”生态系统，这将改变跨境汇款之版图，双方将成功创造出协同效应。
Glosfer•HYCON目前正在筹备将于下月盛大开启的“HYCON冒险平台(HYCON ADVENTURE PLATFORM)”。“HYCON冒险平台” 旨在构建以HYCON作为参与方式的中心枢纽，在这一平台上可以使用自身拥有的HYCON参与ICO、空投、活动、市场以及迷你游戏等优惠服务。
在原有的ICO平台中，用户仅可将参与的全部加密货币进行兑换。而“HYCON冒险平台”则为国际首创新型平台，本平台将服务使用费(0.5%~3%)以HYCON的形式支付，除去服务使用费以外，其余部分均以HYCON的形式被返还，且其他加密货币也可以获得空投。凭借“HYCON冒险平台”以及“跨境汇款服务”，HYCON所构建的生态系将在相应领域将展露头角
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