Glosfer构建的“基于区块链的建议评价系统”，荣获首尔市最优秀反腐倡廉案例奖
引入区块链技术以实现区政府业务革新并提高工作效率，政府及民间企业合作案例首尔, 大韓民国, November 14, 2018 /EINPresswire.com/ -- 区块链专门企业Glosfer(代表金泰元)为首尔永登浦区政府构建了“基于区块链的建议评价系统”。该系统在首尔市监察委员会主办的“2018年反腐败优秀案例”征集活动中，荣获了最优秀案例奖。本次案例征集活动旨在提高市政府、下属机构以及自治区各部门内部的清正廉洁度，同时为反腐败工作做出贡献，本次活动大力发掘并宣传相关案例以营造更为廉洁的组织文化。
永登浦区政府推出的“基于区块链的建议评价系统”主要发挥以下两方面作用： 第一，在区政府进行评价的过程中(建议评价委员会等)，可防止发生造假或篡改等问题；第二，可消除投标企业及区民对招标结果的疑虑，能保证评价结果的透明性。此外，该系统还可简化了招标部门的行政业务量。
继为芦原区构建“芦原区块链地区货币系统”后，Glosfer又为永登浦区打造了“基于区块链的建议评价系统”，又一次成功地为地方政府提供了基于区块链的解决方案。
Glosfer的负责人对此表示：“基于区块链的建议评价系统并不是先引入区块链技术，而是先找出地方政府在业务革新过程中最需要改善的部分，其后再共同商讨如何使用区块链来解决这一问题，因此这次的案例意义重大。”同时他还指出：“首先向永登浦区政府获得本次奖项表示衷心祝贺，日后我们还将继续努力，争取能与其他机构和企业合作推出类似的案例。 ”
Glosfer对依靠自主技术开发出的区块链平台“HYCON”进行了优化并提升了竞争力。目前Glosfer正在加速扩大业务实际落地的涵盖领域，例如： 基于信息通信技术的生物保健服务、执行2018韩国互联网振兴院(KISA)的海运物流领域试点课题、著作权、流通平台，以及金融服务等。
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