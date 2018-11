Das The Ritz-Carlton, Bali wurde zum “Best Family Beach Resort in Asia” ernannt

Das Ritz-Carlton Bali wurde mit dem renommierten World Luxury Hotel Award ausgezeichnet. Familienfeuer am Strand Endloser Spaß bei Ritz-Kids Ritz Kids bietet Bildungsaktivitäten für Kinder an Die dramatische Kulisse des Resorts liegt in der schönen touristischen Enklave Nusa Dua

Es ist immer purer Nervenkitzel, bei renommierten globalen Preisen ausgezeichnet zu werden den World Luxury Hotel Awards.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, November 13, 2018 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali wurde erneut mit einem renommierten World Luxury Hotel Award ausgezeichnet. Das renommierte Strandresort auf Bali wurde am 10. November 2018 bei einer Galaveranstaltung in Bali als bestes Familienresort der Region ausgezeichnet.

Es ist immer purer Nervenkitzel, bei renommierten globalen Preisen ausgezeichnet zu werden. Das Best Family Resort der Region für zwei aufeinanderfolgende Jahre bei den World Luxury Hotel Awards zu gewinnen, ist eine Leistung, auf die wir äußerst stolz sind. Das The Ritz-Carlton, Bali, glaubt daran, einzigartige Erinnerungen für seine Großen und kleinen Gäste zu schaffen, und es ist uns eine große Freude, Familien im Resort willkommen zu heißen. Sie können hier eine Vielzahl von familienorientierten Aktivitäten und Angeboten genießen, einschließlich luxuriöser Aufenthalte in unseren geräumigen privaten Poolvillen und Suiten “, so General Manager Karim Tayach.



Die World Luxury Hotel Awards wurden im Jahr 2006 ins Leben gerufen und sind der Höhepunkt der Errungenschaften auf dem High-End-Hotelmarkt. Sie bieten Hotels auf der ganzen Welt internationale Anerkennung und werden von Gästen, Reisenden und Branchenakteuren gewählt. Über 300.000 international Reisende treffen jedes Jahr ihre Auswahl.

Ritz Kids verfügt über ein stimmungsvolles Clubhaus sowie Swimming-Pool und bietet inspirierende und lehrreiche Aktivitäten für Kinder jeden Alters, von der „Nacht Safari“ über „Kleiner Fischer“ bis hin zu einem „kleine Meerjungfrau“ Erlebnis für den Tag. Familienorientierte Aktivitäten umfassen Strandkino unter den Sternen, Drachenfliegen und die Teilnahme am Turtle Conservation-Programm. Neben luxuriösen Unterkünften mit viel Platz für die ganze Familie ist der Swimmingpool am Meer und der weiße Sandstrand ein natürlicher Anziehungspunkt für einen unterhaltsamen Familienurlaub.

Dieses preisgekröntes Hotel auf Bali bietet seinen Gästen ein luxuriöses 5-Sterne-Erlebnis mit dem Ziel, den Urlaub oder das Geschäftserlebnis Ihres Lebens zu gestalten. Die Gäste entdecken höchsten Luxus in Bezug auf Raum, Lage und Einrichtungen sowie einen sehr aufmerksamen, persönlichen Service der Damen und Herren des Resorts. Die spektakuläre Lage in der schönen touristischen Enklave von Nusa Dua umfasst üppige tropische Gärten und einen Strand mit strahlend weißem Sand. Die Gäste können erstklassige kulinarische Erlebnisse genießen und den Luxus der Suiten mit Zugang zur Lagune und den besten Villen auf Bali genießen. Ein engagierter Concierge bietet inspirierende Routen für diejenigen, die Sehenswürdigkeiten und Klänge der Insel erkunden möchten. Im Resort werden zahlreiche Aktivitäten angeboten, von Gesundheits- und Wellnessangeboten über balinesische Seelen-Reinigungs-Rituale bis zu nicht motorisierten Wassersportarten. Das Resort ist auch eine ideale Wahl für Meetings und Konferenzen auf Bali, während die romantische Strandlage und die Auswahl an eleganten Räumlichkeiten eine verträumte Umgebung für Hochzeiten auf Reisezielen bilden.

# # #

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 Villen in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, die gerne für Sie auch MICE für die Tourismus Branche auf Bali organisieren. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn.

Beste Luxusvillen in Bali