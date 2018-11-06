韩国互联网振兴院(KISA)及Glosfer签署协议携手展开HYCON新漏洞赏金计划
政府机构与民间企业携手提高区块链平台安全性的首个案例首尔, 大韩民国, November 6, 2018 /EINPresswire.com/ -- 区块链企业Glosfer(代表金泰元)与韩国互联网振兴院(KISA)于11月2日共同签署协议，双方表示将致力于打造更安全的互联网环境，为此将携手展开新漏洞赏金计划(Bounty Program)。
在第四次工业革命时代，韩国互联网振兴院力求保障国家以及国民在互联网空间的安全，并致力于构建全世界顶级的信息保护应对体系。日前，韩国互联网振兴院还举办了区块链创意及黑客马拉松大赛，此外，还以“攻击互联网振兴院主页”为主题举办寻找漏洞大赛——“Hack the KISA”大赛，并通过上述大赛宣传新漏洞赏金计划。
韩国互联网振兴院及Glosfer本次携手进行的赏金计划针对以韩国本土技术开发的Glosfer区块链平台，以及HYCON的网络，在发现新漏洞后Glosfer将开发出漏洞补丁并予以对应，旨在打造更安全的区块链网络。为找出HYCON的漏洞，韩国互联网振兴院将建议安全专家查看在GitHub上公开的HYCON源代码后并对其做出检测，而Glosfer将就漏洞提供修复补丁。
韩国互联网振兴院表示：“随着融合ICT环境的不断发展，会有许多新领域应运而生，对此将不断扩大漏洞赏金计划，以预先加强安全保障。”
Glosfer的代表金泰元表示：“迄今为止，在自主开发的区块链中，Glosfer的HYCON是首个与韩国互联网振兴院携手对源代码进行公开检测的 。虽然源代码已经通过了国外著名黑客集团的检测，但为了获得韩国国内实力派安全专家的建议，决定接受韩国互联网振兴院的帮助。”同时他还表示：“Glosfer将与韩国互联网振兴院携手，让大韩民国一跃成为第四次工业革命的领军国家。”
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