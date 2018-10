Ausgezeichnet als bester Arbeitgeber Indonesiens 2018 - das The Ritz-Carlton, Bali

Beste Arbeitgebermarke Indonesiens 2018 Einer unserer Herren macht seine Arbeit glücklich Das Ritz-Carlton, Bali Das Ritz-Carlton, Bali überblickt den Indischen Ozean

Wir sind sehr stolz, dass unser Engagement in der Personalentwicklung zum zweiten Mal in Folge anerkannt wurde.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, October 30, 2018 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali, wurde im Jahr 2018 zum zweiten Mal in Folge mit dem "Best Employer Brand Award" in Indonesien für seine herausragende Personalentwicklung mit dem Indonesia Best Employer Brand Award 2018 ausgezeichnet.

Karim Tayach, General Manager des The Ritz-Carlton, Bali freut sich über die Auszeichnung: "Wir sind sehr stolz, dass unser Engagement in der Personalentwicklung zum zweiten Mal in Folge anerkannt wurde. Unsere Philosophie “Damen und Herren arbeiten mit Damen und Herren” garantiert unseren Gästen die besten persönlichen Erlebnisse gibt unseren Mitarbeiten die Chance sich persönlich und professionell zu entwickeln."

Die anerkannte Auszeichnung, die bei der Verleihung des Dreizehnten Employer Branding Awards während einer feierlichen Zeremonie in Jakarta verliehen wurde, würdigt Organisationen, die effizient Marketingkommunikation genutzt haben, um Talente anzuziehen, zu halten, zu entwickeln und eine starke Kundenbindungspolitik zu erreichen. Schlüsselkriterien beibehalten; Übersetzen und Kombinieren von Vision mit Handlung; Aufbau einer Linie zur Verknüpfung der Personalstrategie mit der Wirtschaft; und die Entwicklung von Kompetenzen für die Zukunft, damit die Organisation zukunftsweisend ist.

Das The Ritz Carlton, Bali hat sich zur Aufgabe gemacht, seinen Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, das von der atemberaubenden Anlage bis hin zu erstklassigen Designs, luxuriösen Unterkünften, exquisiten Restaurants und einem Weltklasse-Spa reicht. Ein wesentlicher Teil der Erfahrung ist das fabelhafte Team der Damen und Herren, das einen exzellenten Service bietet, und die Personalabteilung, um diese hohen Standards zu halten, für die sie gerade anerkannt wurden.

In Bezug auf das Mitarbeiterversprechen der Marke betont Cynthia Jendra, Director of Human Resources: “Das Engagement und die innovativen Ansätze des gesamten Teams für den Auswahlprozess sowie verschiedene Ausbildungsprogramme, die etabliert wurden, zeigt, das das The Ritz-Carlton, Bali nicht nur in Bali, sondern auch in ganz Indonesien einen hohen Standard setzt. Unsere Mitarbeiter sind die wichtigste Bindung zu unseren Gästen "

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 Villen in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn.

