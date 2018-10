Intermedia Touch anuncia parceria com Connect 2 Global como novos agentes na América Latina.

Intermedia Touch Inc. (NASDAQ:Julio)

MIAMI, FL, UNITED STATES, October 29, 2018 / EINPresswire.com / -- Esta parceria estratégica permitirá que ambas as empresas fortaleçam seu alcance e desenvolvam novas relações dentro de seus respectivos mercados para permitir maior expansão internacional.Miami, FL: Intermedia Touch, uma das maiores agências digitais de Miami especializadas em soluções de sinalizações interativas, acabou de anunciar uma parceria estratégica que foi criada com a Connect2Global . Conforme a Intermedia Touch continua a crescer em um ritmo acelerado, a expansão na esfera internacional é iminente. Esta parceria com a Connect2Global é uma jogada importante, pois servirá para fortalecer a Intermedia Touch como marca para entrar no mercado sul americano.A Intermedia Touch é uma das agências mais inovadoras e de ponta, cuja especialidade é criar sinalizações digitais interativas personalizadas e soluções multimídia para negócios de todas as variedades. Sua clientela na área do Sul da Flórida está se expandindo e inclui muitas instituições proeminentes e famosas, como a Universidade de Miami, Marlins Park e Tarpon Bend. Como a empresa teve um crescimento tremendo, expandir internacionalmente está no horizonte como um posicionamento estratégico.A Connect2Global providencia uma variedade de serviços de consulta que visam construir parcerias enquanto estimulam o crescimento de negócios, principalmente em um nível global além das fronteiras e em mercados prósperos. Sua clientela consiste de uma grande variedade de negócios; desde startups até empresários, executivos e grandes cadeias globais. Em parceria com a Intermedia Touch, a empresa pretende aumentar sua especialidade enquanto auxilia com sua expansão estratégica.Dessa parceria e expansão, Cristina Miller, a CEO da Intermedia Touch declarou, “Fazer parceria com a Connect2Global é uma excelente oportunidade para nossa empresa, enquanto começamos a estabelecer novos negócios nos mercados sul americanos.” Ela completou com: “Devido à sua especialidade única em construir relações e desenvolver estratégias na esfera global, nós vemos isto como uma conexão excepcional que auxiliará nosso crescimento, principalmente nas áreas de providenciar soluções, gerenciamento e análise de redes.”A Intermedia Touch e a Connect2Global veem esta parceria como uma oportunidade empolgante para desenvolver novos negócios no mercado sul americano. Esta parceria visa aumentar o crescimento e providenciar suporte conforme a Intermedia Touch constrói uma presença no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e República Dominicana. Considerando o impacto que a Intermedia Touch foi capaz de criar no mercado americano com sua sinalização digital interativa, trazendo tais soluções a novos mercados, sob a orientação da Connect2Global, acredita-se que esta parceria e expansão será promissora e próspera.Sobre a Connect2Global:A Connect2Global foca em parcerias mutuamente lucrativas que criam oportunidades incomparáveis para startups, executivos e organizações para expandirem sua marca além das fronteiras e em mercados globais viáveis. A Connect2Global é comprometida a orientar organizações através do processo de mudança estratégica e suporte estratégico e respostas corporativas táticas para auxiliar com os desafios e oportunidades criados pela globalização, tecnologia e competição. A empresa também oferece orientação de gerenciamento de rede organizacional para que você possa alcançar seus objetivos de expansão internacional através de análises, soluções e implementações objetivas e baseadas em resultados.Sobre a Intermedia Touch:Desde sua origem em 2008, a Intermedia Touch, Inc. se tornou uma líder em tecnologia interativa e soluções de aplicativos personalizados para uma grande variedade de clientes que desejam avançar suas iniciativas de negócios. Combinando uma vasta experiência e serviço incomparável como integrador de tecnologia, seu objetivo é criar experiências únicas usando as tecnologias interativas e aplicativos mais recentes disponíveis na indústria de sinalização digital. Intermedia Touc , Inc. oferece poderosas soluções de software, além de um arranjo diverso de opções de hardware interativas, incluindo monitores touch screen interativos, superfícies infravermelhas, paredes de vídeo, vidro holográfico, quisoques internos/externos, e sinais LED personalizados. Com mais de 15 anos de experiência nos campos de tecnologia de informação e audiovisual, a equipe na Intermedia Touch, Inc. fornece soluções interativas que criam o maior impacto visual e relevância específicos para seu público alvo.Mídia de ContatoNome da Empresa: Intermedia TouchNome do Contato: Julio MorenoTelefone: 305 517 3894Email: info@intermediatouch.comWebsite: www.intermediatouch.com