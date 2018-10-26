GLOSFER与Apro服务集团就区块链展开业务合作
将区块链适用于金融界，共同开发金融科技领域的新市场首尔, 大韩民国, October 26, 2018 /EINPresswire.com/ -- 区块链企业GLOSFER（代表金泰元）已与Apro服务集团签署了基于区块链的业务合作协议。
Apro服务集团是一家专注于消费者金融的专业公司，截至2018年总资产共计9.3万亿韩元，客户数多达120万人，运营着OK储蓄银行、OK资本以及OK信用信息等分公司。Apro服务集团一直致力于将服务范围扩大至中国、印度尼西亚、柬埔寨以及东南亚地区，现拥有14家分公司。
双方计划在本次合作中充分利用区块链技术，共同开拓出可在Apro服务集团内部灵活运用的商业模式。不仅如此，双方还将携手开发出金融科技业务模式，在韩国及境外金融市场开拓出新天地。在这一过程中，双方计划积极使用GLOSFER的自主区块链平台“HYCON”。
Apro服务集团的有关人士表示：“除韩国市场以外，Apro服务集团也积极努力开拓境外市场。本次业务合作旨在通过区块链技术，抢占韩国国内及境外未开拓市场的先机。”同时他还表示：“区块链技术是第四次工业革命时代最值得期待的，我们想借此进一步开拓并抢占海外市场，为大韩民国金融服务开拓海外市场奠定基础。”
GLOSFER的代表金泰元表示：“ HYCON是韩国国产的区块链技术，这次业务合作将成为扩大适用事例的契机。”同时他还指出：“Apro服务集团一直为用户提供顶级金融服务，而GLOSFER将提供技术支撑及实战经验，同时将为Apro服务集团拓展韩国及海外市场予以积极支持。”
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