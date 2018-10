Marktplaats Equippo Kondigt Live Veiling-Uitbreiding in België Aan

EQUIPPO heeft aangekondigd dat op 4 december 2018 zijn eerste online en live veiling in de Belgische haven van ZEEBRUGGE plaatsvindt.

ROTTERDAM, ZUID-HOLLAND, NETHERLANDS, October 25, 2018 / EINPresswire.com / -- De in Zwitserland opgerichte online marktplaats EQUIPPO heeft aangekondigd dat op 4 december 2018 zijn eerste online en live veiling in de Belgische haven van ZEEBRUGGE plaatsvindt. De toevoeging van deze permanente veilinglocatie maakt deel uit van de uitbreiding van de diensten van het door durfkapitaal gesteunde, startende bedrijf, en biedt daarmee hun klanten een multichannel-platform.Michael Rohmeder, oprichter en CEO van Equippo, legt uit: "We hebben een zeer klantgericht en professioneel team, een uiterst eenvoudige en transparante tariefstructuur en bieden ultiem gemak voor onze klanten vanuit de strategische locatie van de veiling in Zeebrugge, de grootste roro-haven ter wereld". Hij vervolgt: "Online activiteit en onze live-veiling in Zeebrugge zullen de basis vormen van onze technologische transformatie van veilingactiviteiten. Wij zijn een technologiebedrijf en wij zijn bouwvakkers en maken onze software zelf, wat een voordeel is qua ontwikkelingssnelheid met betrekking tot functionaliteiten voor zowel onze kopers als verkopers. Een voorbeeld daarvan is de aankondiging dat Equippo een virtuele showroom in Zeebrugge ter beschikking stelt, zodat kopers via deze technologie apparatuur over heel Europa kunnen bekijken.Equippo, nu in zijn vierde handelsjaar, wordt momenteel de "Zalando voor graafmachines" genoemd vanwege hun niet-goed-geld-terug-garantie en de toezegging voor gratis wereldwijde retourzendingen, en heeft de uitbreiding van de Zeebrugse werf gefinancierd, samen met de onlangs aangekondigde overname van de Duitse online marktplaats SELLMA, uit een nieuwe financieringsronde met bestaande durfkapitaalinvesteerders, met als aandeelhouders Hilti, Credit Suisse en McKinsey, naast bijdragen van de bekende investeerders Florian Schweitzer en de gevierde "Unicorn Hunter" - Daniel Gutenberg.Michael Rohmeder beschrijft de uitbreiding van het veilinghuis als een belangrijke stap in het wegnemen van handelsbelemmeringen voor diensten die voorheen het voorrecht van professionelenen handelaren waren: "Een belangrijk onderdeel van onze visie is om de markt voor apparatuur te verstoren. Wij willen de beste ervaring en de beste prijzen bieden, zowel voor kopers als verkopers, met onze innovatieve kanalen en ons hoog profiel team. De werf is belangrijk om verkopers meer opties en een afleveradres te bieden, wat tot meer aanbod en nog snellere groei leidt. Het professionele team van Equippo telt nu 20 fulltime medewerkers en is recentelijk uitgebreid met twee uitstekende presteerders die van concurrenten komen. François Boucher en David O'Neill, respectievelijk van Ritchie Bros, Mercier Auction en IronPlanet, voegen zich nu bij Paul Williamson, die vorig jaar zijn aanzienlijke reputatie en ervaring bij IronPlanet naar Equippo bracht.Equippo heeft tegelijkertijd het in Berlijn gevestigde Sellma overgenomen, een startup die zich richt op het helpen van Duitse bouwbedrijven door wereldwijd hun gebruikte apparatuur aan handelaren te verkopen, in een eenvoudige en snelle online transactie, via een zeer schaalbaar online platform dat enorme voordelen biedt voor zowel kopers als verkopers. Sellma is gericht op eindgebruikers, terwijl Equippo zich richt op kopers van eindgebruikers.De veiling van december is nog maar het begin voor Michael Rohmeder: "Na het evenement in Zeebrugge plannen we vier keer per jaar veilingen en leveren zo een persoonlijke, vriendelijke en zeer professionele dienstzonder de anonimiteit van een groot veilingbedrijf. Al onze veilingklanten vinden deze unieke aanpak van Equippo een geweldig potentieel voor een goede deal. De voordelen van onze uitbreiding, samen met onze niet-goed-geld-terug-garantie en een onafhankelijk inspectiebeleid, zorgen ervoor dat Equippo zich onderscheidt van alle andere veilingplatforms en diensten."