Equippo le Marché en Ligne Annonce une Acquisition en Allemagne et des Enchères en Direct en Belgique

ROTTERDAM, SOUTH HOLLAND, NETHERLANDS, October 25, 2018 / EINPresswire.com / -- Le marché en ligne suisse des machines d’occasion EQUIPPO a annoncé sa première vente aux enchères en ligne et en direct depuis le port belge de BRUGES-ZEEBRUGES le 4 décembre 2018. L'ajout de ce parc permanent pour des ventes aux enchères fait partie du développement des services de la start-up, une entreprise en phase de démarrage, conçu pour fournir une plate-forme multicanal à leur clientèle.Michael Rohmeder - Le fondateur et PDG d'Equippo explique : "Nous disposons d'une équipe très professionnelle et très orientée vers le client, d'une structure tarifaire beaucoup plus simple et transparente et de la meilleure commodité possible pour nos clients avec l'emplacement stratégique de la vente aux enchères à Zeebrugge - le plus grand port Ro-Ro du monde.” Il continue : "L'activité en ligne et notre vente aux enchères en direct à Zeebrugge seront à la base de notre transformation technologique du monde des enchères. Nous sommes une entreprise de technologie avec des gens de la construction et nous fabriquons nos logiciels en interne, ce qui nous permet d'offrir l'avantage de la rapidité de développement des fonctionnalités tant du côté de l'acheteur que du vendeur." C'est ce qui ressort de l'annonce qu'Equippo met à disposition une salle d'exposition virtuelle à Zeebrugge, afin que les acheteurs puissent découvrir les équipements situés dans toute l'Europe grâce à cette technologie.Maintenant dans sa quatrième année d'activité, Equippo - nommé le "Zalando pour pelles hydrauliques" en raison de sa garantie de remboursement et de son engagement de retour gratuit dans le monde entier - a financé l'expansion du chantier de Zeebrugge ainsi que l'acquisition récemment annoncée du marché en ligne allemand SELLMA grâce à une nouvelle série d’investissements aux montants non divulgués de la part d’investisseurs existants de capital-risque, actionnaires incluant : Hilti, Credit Suisse et McKinsey. A cela s'ajoutent les contributions de Florian Schweitzer, investisseur de capital-risque de premier plan, et de Daniel Gutenberg, célèbre "chasseur de licorne".Michael Rohmeder - fondateur et PDG d'Equippo - décrit l'agrandissement du parc d'enchères comme une étape importante dans l'élimination des barrières commerciales aux services qui étaient auparavant le privilège des professionnels et des commerçants : "C'est un élément clé de notre vision de perturber le marché de l'équipement. Nous voulons offrir la meilleure expérience et les meilleurs prix, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs, grâce à nos canaux innovants et à l'expérience de notre équipe de haut niveau. Le site est la clé pour offrir aux vendeurs plus d'options et une adresse de livraison, conduisant à plus d'approvisionnement et à une croissance encore plus rapide." L'équipe professionnelle d'Equippo compte maintenant 20 employés à temps plein - et a récemment ajouté deux des meilleurs employés de l'industrie. François Boucher et David O Neill - qui étaient avec Ritchie Bros, puis Mercier Auction et IronPlanet respectivement - se joignent maintenant à Paul Williamson qui a apporté sa réputation et son expérience considérables avec IronPlanet à Equippo l'an dernier.Equippo a en même temps acquis la société berlinoise Sellma, une start-up dédiée à aider les entreprises de construction allemandes à vendre leurs équipements d’occasion aux commerçants du monde entier dans le cadre d'une transaction en ligne facile et rapide, avec une plateforme en ligne hautement évolutive qui offre des avantages considérables aux acheteurs et vendeurs. Sellma se concentre sur des vendeurs utilisateurs finaux tandis que Equippo se concentre sur des acheteurs utilisateurs finaux.La vente aux enchères de décembre n'est que le début pour Michael Rohmeder : "Après l'événement de Zeebrugge, nous allons organiser des ventes aux enchères quatre fois par an, offrant un service personnel, amical et très professionnel sans l'anonymat d'une grande société de vente aux enchères. Tous nos clients de la vente aux enchères trouveront le potentiel de faire de grandes affaires grâce à l'approche unique d'Equippo. Les avantages de notre expansion, ainsi que notre garantie de remboursement et notre politique d'inspection indépendante, assurent à Equippo de se démarquer de toutes les autres plateformes et services d'enchères."