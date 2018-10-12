الأميرة السعودية الدكتورة هنادي خضر والزعيم الروحي للـ BLOCKCHAIN السيد ميكو ماتسومورا ينضمان إلى ورشة عمل MenaPay
الأميرة السعودية الدكتورة هنادي خضر والزعيم الروحي للـ BLOCKCHAIN السيد ميكو ماتسومورا ينضمان إلى ورشة عمل MenaPayDUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 12, 2018 /EINPresswire.com/ -- تعتبر MenaPay أول blockchain قائمة على الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وهي تسعى إلى خدمة 84٪ ممن ليس لديهم حسابات مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (440 مليون). وقد قامت MenaPay بتنظيم ورشة عمل مع أميرة المملكة العربية السعودية الدكتورة هنادي أحمد خضر وميكو ماتسومورا وهو من كبار المختصين بالـ blockchain، بغية توحيد دراية ماتسومورا بالـ blockchain مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وذلك في 2 أكتوبر2018 في إسطنبول.
تعتبر MenaPay أول طريقة دفع إلكترونية مطابقة تمامًا للتمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وهي تستهدف خدمة 84٪ ممن ليس لديهم حسابات مصرفية من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعمل على إصدار عملة مشفرة مستقرة لدمج من ليس لديهم حسابات مصرفية في عملية التحويل الرقمي الممولة في المنطقة. صممت MenaPay بتكنولوجيا blockchain وتأسست في فبراير عام 2018، وهي تهدف إلى خدمة أكثر من 440 مليون شخص في المنطقة من خلال توفير حلول تمويل متطابقة تمامًا مع التمويل الإسلامي وحلول دفع ملائمة للأشخاص والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى تحقيق أهداف للوصول إلى 10 مليون مستخدم في عام 2019. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، أضافت MenaPay مؤخراً اسمًا مهمًا لأعضاء مجلس إدارتها، وهي أميرة المملكة العربية السعودية الدكتورة هنادى أحمد خضر وهي من شركاء MenaPay بهدف تلقي المشورة من أسماء قيّمة في عالم الـ blockchain. ومن أجل بناء جسر بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنظام البيئي الشامل، عقدت شركة MenaPay ورشة إنتاجية، بحضور ميكو ماتسومورا وهو أحد كبار المختصين بالـ blockchain وأحد مؤسسي شركة إيفركوين وكذلك بحضور الأميرة السعودية الدكتورة هنادي أحمد خضر.
اشتهر ميكو ماتسومورا باستثماراته في مختلف تكنولوجيات blockchain واستشاراته حول العملات المشفرة، وقد حضر ورشة العمل حيث ناقش أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء فريق MenaPay بخصوص التطورات في تقنية blockchain ومستقبل الشراكات المحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبعد ورشة العمل التي أقيمت في مكتب MenaPay في اسطنبول وتبادل الآراء، استضافت MenaPay كبار الشخصيات في اجتماع ضم أكثر من 40 شخصًا بما في ذلك المستثمرين والمستشارين ورجال الأعمال وقادة الرأي الرئيسيين في الشرق الأوسط والضيفين الحصريين الأميرة الدكتورة هنادي أحمد خضر وميكو ماتسومورا.
وخلال هذا اللقاء لكبار الشخصيات، تحدث كلّ من ميكو ماتسومورا والأميرة الدكتورة هنادي والمستثمرون عن استخدام نظام دفع blockchain وكيف سيغير النظام اليومي والنظام المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكيف ستلتزم MenaPay بالأنظمة المحلية والتمويل الإسلامي. بعد مناقشة هيكل MenaPay مع قادة الرأي الرئيسيين في الشرق الأوسط، صرح ميكو ماتسومورا بأن شركة MenaPay هي شركة واعدة للغاية من حيث تكنولوجيا blockchain التي توفرها والمنطقة التي تركز عليها قائلًا: "تعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوابةً مهمةً لوضع بصمة أكبر. مع توسع MenaPay والرؤية التي يمكن الوصول إليها فإنها على الأرجح واحدة من أكبر الشركات على هذا الكوكب. وأعتقد أنها نقطة دخول ذات مغزى. "
تركز MenaPay على حل المشكلة الرئيسية في المنطقة في أن أكثر من 80٪ من الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتعاملون مع البنوك لأن النظام المصرفي التقليدي لا يتوافق مع جميع متطلبات التمويل الإسلامي. كما أكدت الاميرة السعودية الدكتورة هنادي على إمكانيات MenaPay وكيف تتناسب مع برنامج رؤية السعودية 2030 وهو برنامج تنمية طويل الأجل يسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المتكاملة للأمة. وعلقت الأميرة الدكتورة هنادي قائلةً: "إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تهدف إلى الأفضل في جميع المجالات، ويحاول سمو ولي العهد محمد بن سلمان توفير أفضل الفرص للمملكة العربية السعودية لتصبح على رأس الدول الرائدة، ولهذا السبب فإنني أتوقع من MenaPay تحقيق نجاح كبير، حيث إنها تتوافق مع تعليمات الدين الإسلامي وقيمتها مدعومة بالدولار الأمريكي".
MenaPay هي حل الدفع المتوافق مع التمويل الإسلامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
يقول عضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة MenaPay بوراك بالي: "تهيمن حلول الدفع عبر الهاتف المحمول غير المصرفية مثل AliPay على الصين. ونحن نعمل على تطوير حل أفضل بناءً على الـ blockchain مع نهج متوافق مع التمويل الإسلامي ولدينا فريق من ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا blockchain وصناعة التقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسعدنا حقاً أن يكون لدينا ورشة عمل مثمرة مع أشخاص مهمين مثل ميكو ماتسومورا والأميرة هنادي ".
Elif Arık
MenaPay
5455561525
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