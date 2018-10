සිංහල බෞද්ධ සමග බොහෝ දෙමළ ජනයා සමඟ දෙමළ ජනයා ඉඩම් අල්ලා ගැනීමට පෙර දෙමළ ජනයා බිය ගැන්වීමේ ක්රමවේදයක් භාවිතා කිරීම

Seizing of Tamil Lands by Sinhalese is an international Crime and Sinhalese need to return to their homes, South of Sri Lanka

NEW YORK, NEW YORK, USA, October 7, 2018 /EINPresswire.com/ -- සිංහලයන් විසින් දෙමළ ඉඩම් අල්ලා ගැනීම ජාත්යන්තර අපරාධයකි.සිංහලයන්ට ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලට යන්න ඕන, ශ්රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ

සිංහල යුද්ධය, දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව වාර්ගික කැරලි, එය සංහාරය. එක්සත් රාජධානියේ චැනල් 4 වීඩියෝව විසින් මෙය ලේඛනගත කර ඇත. ශ්රී ලාංකික ඝාතන ජන සංහාරය පිළිබඳව බොහෝ ප්රවීණයන්ගේ විද්වතුන් එකඟ වී තිබේ අතීතයේ දී. මෙම විද්වතුන් කොසෝවෝ, දකුණු සුඩානය හා බොස්නියාවේ අනෙකුත් වර්ගෝත්තමවාදී යුද්ධ පිළිබඳව අධ්යයනය කළහ.

ඉඩම්, ගොවිපල සහ ධීවර ප්රදේශ අල්ලා ගැනීම ජාත්යන්තර අපරාධ.

අල්ලා ගත් දෙමළ ජනයා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සිංහල හමුදාව සහ පොලීසිය යොදා ගැනීම ජාත්යන්තර අපරාධයකි.ඔවුන්ගේ ඉඩම් අල්ලා ගැනීම සඳහා දෙමල ජනතාව ඝාතනය කිරීම තවත් ජාත්යන්තර උල්ලංඝනයකි.

1948 සිට බි්රතාන්යයන්ගෙන් නිදහස ලැබීමෙන් පසුව මෙම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සිදු වී ඇත.

දමිළයන්ගේ ඉඩම්වල ජීවත් වන සිංහලයන් ඔවුන්ගේ නිවසේ නැවත පැමිණිය යුතුය. වර්තමානයේ දී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් යුද අපරාධ පිලිබඳව විස්තර කරන වාර්තාවක් තිබේ. එය එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් බෑන් කී මූන් විසිනි. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය විසින් සිංහලයන්ට එරෙහිව සාක්ෂි සවිස්තරාත්මකව ඇත. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ශ්රී ලංකා යුද අපරාධ ජාත්යන්තර අපරාධ අධිකරණයට යොමු කළ හැකිය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් තීරණයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ හෝ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රටවල්. දෙමළ ජනයා තුළ අල්ලා ගත් ඉඩම්වලින් සියලු සිංහලයන් ඉවත් කිරීම.

සර්බියාවේ ජන සංහාරයෙන් පසු බොස්නියාවේ දී එය දැනටමත් සිදුවී ඇත. එය 1995 දී සිදු කරන ලද "ඩේටන්" ගිවිසුම මගින් සිදු කරන ලදී. සර්බියානු ජනයා අවුරුදු 1400 කට පෙර ඇල්බේනියානු ජනයා වෙතින් කොසෝවාව අල්ලා ගත්හ. එහෙත් 1995 දී නේටෝ සහ ඇමරිකාව සර්බියාවේ ජනතාව කොසෝවෙන් පිටමං කරන ලදී.

එය සිංහලයන්ටද සිදුවනු ඇත. ඔවුන් දැන් ඉවත්වන්නේ නැත්නම් එය ප්රචණ්ඩකාරී වනු ඇත.

එබැවින්, අපි දෙමළ ජනයා, අල්ලා ගත් ඉඩම්, ගොවිපලවල් හා ධීවර වරායන් අත්හැර දමා සිංහල ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

මෙම වාර්ගික යුද්ධය සඳහා සාමකාමී හා සාමකාමි විසදුමක් සඳහා මාර්ගයක් සකස් කරනු ඇත.

ට්රම්ප් සඳහා දෙමළ ජනයා

නිව් යෝර්ක්

ඇඑජ

දෙමළ ජනතාවගේ ඉඩම් අල්ලා ගැනීමට සිංහල බෞද්ධ උත්සාහයක් පෙන්වයි